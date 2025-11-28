В результате атаки БПЛА в Днепровском районе Херсона двое гражданских получили ранения. В то же время спикер Сил обороны Юга подтвердил, что из-за несанкционированного ухода одного из подразделений возле Гуляйполя враг смог нанести удар по флангу.

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу делегации Украины и США в конце недели для обсуждения гарантий безопасности, а Франция объявила о введении добровольной военной службы для молодежи из-за роста угрозы со стороны России.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 28 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Атака БпЛА в Херсоне

В результате российской атаки беспилотником, произошедшей в Днепровском районе Херсона ориентировочно в 20:20, двое гражданских получили травмы.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, 58-летняя женщина и 59-летний мужчина получили взрывные и осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице в средней степени тяжести.

Бои за Гуляйполе: отход одного из подразделений

Из-за несанкционированного отхода одного из украинских подразделений вблизи Гуляйполя враг смог обойти и ударить в фланг Сил обороны. В результате этого столкновения, по сообщению спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Он уточнил, что, несмотря на запланированную передислокацию и переформатирование обороны Гуляйполя с целью сохранения личного состава, одно из подразделений самостоятельно покинуло свои позиции.

Волошин объяснил, что самовольный уход обнажил фланг соседнего подразделения. Этим воспользовался противник, приблизившись к Силам обороны, чему дополнительно способствовали сложные погодные условия.

Спикер Сил обороны Юга подтвердил, что после боевого столкновения несколько украинских военных пропали без вести. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств инцидента и уточнение полной информации.

Встреча команд Украины и США по мирному плану

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегаций, которая должна состояться в конце недели. Главной целью переговоров является поиск путей укрепления дипломатических позиций Украины и разработка гарантий безопасности.

Глава государства объявил, что украинская и американская команды продолжат работу над пунктами, согласованными в Женеве. Цель — трансформировать эти положения в формат, который проложит путь к миру и гарантиям безопасности.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация тщательно подготовилась, настроена на максимально предметную и эффективную работу.

Также президент добавил, что Украина поддерживает постоянную связь не только с американской стороной и европейскими союзниками, но и информирует партнеров в других регионах мира.

Назначение посла Украины в Сербии

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии, говорится в указе главы государства №866/2025.

Этим документом уволен с должности посла Владимир Толкач и назначен на его место Литвиненко.

Ранее Литвиненко занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководителя Службы внешней разведки Украины.

Введение добровольной военной службы во Франции

Франция планирует ввести добровольную 10-месячную военную службу для молодежи в возрасте 18 и 19 лет, что обусловлено ростом обеспокоенности в Европе угрозой со стороны России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эта служба, которая должна начаться до середины 2026 года, поможет стране более эффективно реагировать на растущие угрозы в мире.

Несмотря на то, что призыв во Франции отменили почти 30 лет назад, Макрон подчеркнул, что стране нужна мобилизация.

Он отметил, что видит во французской молодежи желание присоединиться к службе и подчеркнул, что молодое поколение готово встать на защиту нации.

