Електропостачання відключатимуть в усіх областях України у суботу, 29 листопада.

Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.

Відключення світла по Україні 29 листопада

За даними Укренерго, 29 листопада в усіх регіонах України застосують заходи обмеження споживання.

Зараз дивляться

Там уточнили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг відключення світла по Україні будуть наступний:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

В компанії закликали споживачів стежтити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.

Там додали, що коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її необхідно ощадливо.

Нагадаємо, очільник правління Національної енергетичної компанії Укренерго Віталій Зайченко не виключає, що графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.