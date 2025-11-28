Графіки відключення світла на 29 листопада: де чекати обмежень
Електропостачання відключатимуть в усіх областях України у суботу, 29 листопада.
Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.
Відключення світла по Україні 29 листопада
За даними Укренерго, 29 листопада в усіх регіонах України застосують заходи обмеження споживання.
Там уточнили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг відключення світла по Україні будуть наступний:
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
В компанії закликали споживачів стежтити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.
Там додали, що коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її необхідно ощадливо.
Нагадаємо, очільник правління Національної енергетичної компанії Укренерго Віталій Зайченко не виключає, що графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону.