В ночь на 28 ноября (начиная с 18:00 27 ноября) российские войска совершили масштабную воздушную атаку по Украине.

Ночная атака на Украину: что известно

Оккупанты применили одну баллистическую ракету типа Искандер-М, выпущенную с временно оккупированной территории АР Крым, а также 72 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других моделей.

Нападение осуществлялось по направлениям Орел, Брянск, Миллерово (РФ). Приблизительно 50 из них – Шахеды.

Сейчас смотрят

Для противодействия атаке были задействованы подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00, силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены 63 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.