РФ атаковала Украину 72 дронами и ракетой Искандер-М: сколько целей обезвредила ПВО
В ночь на 28 ноября (начиная с 18:00 27 ноября) российские войска совершили масштабную воздушную атаку по Украине.
Ночная атака на Украину: что известно
Оккупанты применили одну баллистическую ракету типа Искандер-М, выпущенную с временно оккупированной территории АР Крым, а также 72 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других моделей.
Нападение осуществлялось по направлениям Орел, Брянск, Миллерово (РФ). Приблизительно 50 из них – Шахеды.
Для противодействия атаке были задействованы подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, по состоянию на 09:00, силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены 63 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других на севере, юге и востоке страны.
Подтверждено попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ