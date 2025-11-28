У ніч на 28 листопада (починаючи з 18:00 27 листопада) російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні.

Нічна атака на Україну: що відомо

Окупанти застосували одну балістичну ракету типу Іскандер-М, випущену з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 72 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера та інших моделей.

Напад здійснювався з напрямків Орел, Брянськ, Міллєрово (РФ). Приблизно 50 із них – Шахеди.

Для протидії атаці були задіяні підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00, силами протиповітряної оборони збито або придушено 63 ворожі безпілотники типів Shahed, Гербера та інших на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 374-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

