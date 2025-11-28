Біля Гуляйполя Запорізької області Сили оборони України стримали наступ російських окупантів та повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Ситуація біля Гуляйполя 28 листопада

Як повідомляють Сили оборони Півдня України, біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ, інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи повернути під контроль ситуацію.

Там зазначають, що фронт на Гуляйпільському напрямку вдалося стабілізувати, а російський наступ – зупинено.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка та Гуляйполе.

27 листопада повідомлялося, що ситуація поблизу Гуляйполя є критичною, оскільки російські війська впритул підійшли до околиць міста.

Як зазначалося, таке загострення частково було спричинено внутрішніми проблемами в українських підрозділах, що викликали хаос і призвели до втрат.

Відомо, що росіяни вбили п’ятьох українських воїнів, і зараз триває розслідування цих обставин.

Фото: Сили оборони Півдня України

