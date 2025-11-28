У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи, повідомили у Міністерстві оборони України.

У Резерв+ з’явився ще один вид відстрочки: що відомо

У Резерв+ з’явився новий тип відстрочки для тих, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ групи.

Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються — відстрочка надається.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;

коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

– Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. Таким чином Резерв+ забезпечує рішення прозоро, без довідок, черг, зайвого навантаження на ТЦК і ризиків маніпуляцій, – наголошують у відомстві.

У Міноборони нагадали, що наразі у Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії.

