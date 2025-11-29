Битва за Мирноград: россияне атакуют ежедневно и используют ночь для переброски войск
- Вблизи Мирнограда атаки российских войск не прекращаются, продолжаясь ежедневно с рассвета до темноты.
- По словам представителя 79 бригады, враг использует ночное время для накопления, перемещения личного состава и техники.
Атаки врага вблизи Мирнограда Донецкой области не прекращаются. Враг использует ночное время, чтобы осуществить накопление и перемещение своего личного состава или техники.
Об этом заявил начальник отделения коммуникации 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ лейтенант Роман Писаренко в эфире Радио Донбасс Реалии (проект Радио Свобода).
Ситуация в Мирнограде 29 ноября
– Я могу говорить только за тот участок фронта, на котором находится моя бригада – это вблизи населенного пункта Мирноград. Там атаки врага не прекращаются, – заявил Писаренко.
По его словам, атаки россиян начинаются с самого утра каждый день, как только начинает светать, и заканчиваются только вечером, когда уже начинает темнеть.
Он обратил внимание, что армия России использует ночное время для накопления, перемещения своего личного состава и техники, а также обеспечения переднего края.
Начальник отделения коммуникации 79 бригады отметил, что на их участке фронта, где стоят украинские защитники, нет захваченных позиций в Мирнограде.
Комментируя замысел россиян в этой операции по захвату Мирнограда, Писаренко сказал, что оккупанты стараются обходить с флангов украинские подразделения, чтобы нанести удар в лоб.
Армия РФ ежедневно проводит штурмовые действия, но тактика остается в целом неизменной, объяснил он.
— Это небольшие штурмовые группы: двойки, тройки, иногда по пять-семь военнослужащих России. Они стараются проходить по лесополосам – местам, где их будет сложнее обнаружить с помощью аэроразведки, — подчеркнул начальник отдела коммуникации 79 бригады.