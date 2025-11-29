Атаки врага вблизи Мирнограда Донецкой области не прекращаются. Враг использует ночное время, чтобы осуществить накопление и перемещение своего личного состава или техники.

Об этом заявил начальник отделения коммуникации 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ лейтенант Роман Писаренко в эфире Радио Донбасс Реалии (проект Радио Свобода).

Ситуация в Мирнограде 29 ноября

– Я могу говорить только за тот участок фронта, на котором находится моя бригада – это вблизи населенного пункта Мирноград. Там атаки врага не прекращаются, – заявил Писаренко.

По его словам, атаки россиян начинаются с самого утра каждый день, как только начинает светать, и заканчиваются только вечером, когда уже начинает темнеть.

Он обратил внимание, что армия России использует ночное время для накопления, перемещения своего личного состава и техники, а также обеспечения переднего края.

Начальник отделения коммуникации 79 бригады отметил, что на их участке фронта, где стоят украинские защитники, нет захваченных позиций в Мирнограде.

Комментируя замысел россиян в этой операции по захвату Мирнограда, Писаренко сказал, что оккупанты стараются обходить с флангов украинские подразделения, чтобы нанести удар в лоб.

Армия РФ ежедневно проводит штурмовые действия, но тактика остается в целом неизменной, объяснил он.

— Это небольшие штурмовые группы: двойки, тройки, иногда по пять-семь военнослужащих России. Они стараются проходить по лесополосам – местам, где их будет сложнее обнаружить с помощью аэроразведки, — подчеркнул начальник отдела коммуникации 79 бригады.

