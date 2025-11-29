Атаки ворога поблизу Мирнограда Донецької області не припиняються. Ворог використовує нічний час, щоб здійснити накопичення та переміщення свого особового складу чи техніки.

Про це заявив начальник відділення комунікації 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ лейтенант Роман Писаренко в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Ситуація у Мирнограді 29 листопада

– Я можу говорити лише за той відтинок фронту, на якому перебуває моя бригада – це поблизу населеного пункту Мирноград. Там атаки ворога не припиняються, – заявив Писаренко.

За його словами, атаки росіян починаються з самого ранку щодня, як тільки починає світати, і завершуються лише ввечері, коли вже починає темніти.

Він звернув увагу, що армія Росії використовує нічний час для накопичення, переміщення свого особового складу та техніки, а також забезпечення переднього краю.

Начальник відділення комунікації 79 бригади зазначив, що на їхній ділянці фронту, де стоять українські захисники, немає захоплених позицій у Мирнограді.

Коментуючи задум росіян у цій операції з захоплення Мирнограду, Писаренко сказав, що окупанти стараються як обходити з флангів українські підрозділи, щоб завдати удару в лоб.

Армія РФ щоденно проводять штурмові дії, але тактика залишається загалом незмінною, пояснив він.

– Це малі штурмові групи: двійки, трійки, іноді по п’ять-сім військовослужбовців Росії. Вони стараються проходити лісосмугами – місцями, де їх буде складніше виявити за допомогою аеророзвідки, – наголосив начальник відділення комунікації 79 бригади.

