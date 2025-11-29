Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.

Зеленский о необходимости изменения плана обороны Украины

По словам главы государства, во время встречи они обсудили несколько ключевых элементов, среди которых — план обороны Украины.

Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами, объяснил президент.

Зеленский рассказал, что Шмыгаль должен подготовить подробные предложения для изменений и представить Кабинету министров Украины на утверждение.

В то же время министр обороны доложил об итогах командировки в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.

Отдельно они обсудили защиту критической инфраструктуры и направление соответствующих ресурсов.

По мнению президента, важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад.

В частности, 28 ноября состоялось финансирование очередного ежемесячного транша субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн, а для Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн.

