Ход боевых действий показал новые приоритеты: Зеленский анонсировал изменение плана обороны Украины
- Президент Владимир Зеленский заявил о насущной необходимости изменить план обороны Украины.
- Министр обороны Денис Шмыгаль получил задание подготовить подробные предложения для Кабинета министров.
Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.
Зеленский о необходимости изменения плана обороны Украины
По словам главы государства, во время встречи они обсудили несколько ключевых элементов, среди которых — план обороны Украины.
Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами, объяснил президент.
Зеленский рассказал, что Шмыгаль должен подготовить подробные предложения для изменений и представить Кабинету министров Украины на утверждение.
В то же время министр обороны доложил об итогах командировки в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.
Отдельно они обсудили защиту критической инфраструктуры и направление соответствующих ресурсов.
По мнению президента, важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад.
В частности, 28 ноября состоялось финансирование очередного ежемесячного транша субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн, а для Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн.