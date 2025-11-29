Решающая неделя: как отставка Ермака и позиция США повлияют на переговоры по мирному плану

В скором времени состоится встреча делегаций Украины и США для обсуждения укрепления дипломатических позиций и гарантий безопасности. Российский диктатор Владимир Путин допустил использование мирного плана США в качестве основы, но пригрозил продолжением войны в случае отказа.

На фоне этих событий Европарламент принял резолюцию, призвав ЕС взять на себя больше ответственности за безопасность и максимально поддерживать мир в Украине. Следующая неделя будет решающей для определения того, есть ли шанс на прогресс в мирном урегулировании, учитывая отставку Андрея Ермака накануне визита в США.

Факты ICTV проанализировали вместе с экспертами главные события недели, какая была цель встречи в Женеве и чего ожидать от нового этапа переговоров Украины с США, учитывая смену главы делегации.

Переговоры Украины и США: что произошло за неделю

27 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о запланированной на конец этой недели встрече украинской и американской делегаций. Ключевыми темами переговоров станут укрепление дипломатических позиций и разработка гарантий безопасности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул заинтересованность в скорейшей организации встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Украина ожидает конкретных результатов для прогресса.

В этот же день российский диктатор Владимир Путин заявил о возможности использования проекта мирного плана США в качестве основы для будущих договоренностей по войне в Украине. В то же время он предупредил, что в случае отказа от этого пути Россия будет продолжать боевые действия.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США направили РФ параметры своего мирного плана по российско-украинской войне. По его словам, будет разговор в Москве.

На этой неделе Европейский парламент принял резолюцию о мирном плане для Украины, где ключевым призывом стала максимальная проактивная поддержка мира в Украине.

В документе отмечается, что любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией ущерба в результате войны против Украины. Также никакие санкции ЕС не могут быть отменены до заключения мирного соглашения на основе переговоров.

На следующий день, 28 ноября, НАБУ и САП объявили об обысках у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. После этого Ермак подал в отставку за день до того, как должен был отправиться в США, чтобы обсудить мирный план.

Мирный план: какая была цель переговоров в Женеве

Учитывая весь дипломатический процесс, переговоры в Женеве фактически имели целью согласовать отдельные позиции того мирного плана, который был обнародован ранее, чтобы проверить реакцию на него, заявила политолог и руководитель Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group Вера Константинова в комментарии руководителю информационной службы Факты ICTV и ведущей телемарафона Єдині новини Елене Фроляк.

— В конечном итоге, если говорить о текущей ситуации, я вижу, что мы только где-то посередине. Ключевая цель этого плана — все-таки вытащить Путина на трехстороннюю встречу, которая, напомню, планировалась в Будапеште. И что очень важно — была анонсирована со стороны президента Трампа. Недаром премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву, — сказала она.

По мнению политолога, де-факто сейчас остается начальный этап, ведь позиция России не изменилась — это показывают недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина.

— Но в парадигме американской дипломатии, что меня очень огорчило, это позиция в том, что Путин готов прекратить войну и это самая большая уступка, которую он готов сделать. От этого я отталкивалась бы сейчас, — подчеркнула Константинова.

Чего ожидать от нового этапа переговоров между Украиной и США

Европейцы очень сильно повлияли на те 28 пунктов мирного плана, которые предварительно были представлены американцами, а по сути оказались калькой российского плана, заявил в комментарии Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

— Поддержка и участие европейцев в этих переговорах очень сильно изменили ситуацию и позволили нам сформировать новый план, который был передан России. И Россия теперь будет с ним знакомиться. Этот план можно назвать не столько американо-украинским, сколько американо-европейско-украинским, поскольку Европа в нем была вовлечена, — заявил эксперт.

На сегодняшний день, по крайней мере с этой точки зрения, работа выполнена и больших проблем нет, предположил он. Но проблемы будут, подчеркнул Игорь Рейтерович, потому что с вероятностью 99,9% Россия просто откажется практически от этих пунктов плана, который ей был передан.

В таком случае снова произойдет возврат в ту исходную точку, что нужно начинать с начала и думать, как согласовать фактически несопоставимые интересы Украины и России.

И для украинцев проблема может быть в том, что по отдельным пунктам, которые, например, касаются территорий, США могут попытаться надавить на Украину и добиться каких-то уступок, отметил политолог.

По его мнению, такая опасность сохраняется, она никуда не делась, потому что отдельные положения плана еще не были доведены до логического завершения.

— Их вообще должны были рассматривать Зеленский и Трамп. Но поскольку Трамп пока не собирается встречаться, такая проблема остается, — сказал Рейтерович.

Комментируя недавние заявления российского диктатора Владимира Путина, политолог отметил, что глава Кремля максимально поднял ставки, выдвинув требования. Но заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, предположил Рейтерович, свидетельствуют о том, что Россия не может просто отвергнуть план, не ознакомившись с ним.

— Они поняли, что им придется, по крайней мере, формально это выполнить. И они сегодня это делают. Но еще раз скажу, что там минимальные шансы на принятие — это надо понимать, к этому надо быть готовым.

Скорее всего, новых дедлайнов не будет. Вероятно, президент США Дональд Трамп будет теперь ждать какой-то согласованный документ, где совпадают позиции Украины и России, сказал эксперт.

Поскольку в ближайшем будущем такой документ вряд ли появится, Рейтерович предположил, что переговоры постепенно сойдут на нет и возобновятся уже после Нового года.

— Возможно, даже где-то в конце февраля или в начале марта. Если, конечно, Трамп резко не изменит свою риторику и не начнет о чем-то договариваться с Россией. Вероятность такая есть, но она однозначно будет большим негативом для Трампа, поэтому не факт, что он рискнет это сделать, — сказал он.

Почему следующая неделя станет решающей

Следующая неделя будет решающей, чтобы понять, есть ли шанс для прогресса в мирных переговорах и остановке активных боевых действий в конце этого или в начале следующего года, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

В ином случае, не исключает он, война перейдет в дальнейшую затяжную фазу без перспектив мирного урегулирования еще где-то на полгода, пока не будет новых благоприятных условий.

После отставки Ермака представлять Украину на переговорах будут секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который, по мнению Мусиенко, является сильным дипломатом.

Теперь выяснилось, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов также будет на переговорах с американской делегацией. Он уже встречался с представителями российских спецслужб в Абу-Даби по вопросу обмена военнопленных и не только, отметил Мусиенко.

— Переговоры набирают обороты, США не будут сбавлять темп, а на Украину давят со всех сторон. Ситуация сложная, поэтому нужно не ждать, а проявить единство, — подчеркнул он.

Возможно, после визита Буданова, Умерова и Кислицы в США будет прогресс и уже на следующей неделе в Вашингтон полетит Зеленский, предположил Мусиенко. Но сейчас еще рано делать далеко идущие прогнозы, считает эксперт.

Вероятно, по его мнению, это произойдет уже после встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с диктатором Путиным. И вообще следующие раунды переговоров будут зависеть от позиции России, сказал Мусиенко.

Кроме этого, важным вопросом является то, будут ли партнеры, особенно США, в это время активно поддерживать Украину, позволяя покупать оружие европейским странам, предоставляя разведывательные данные, а также какая будет судьба российских активов, арестованных Европой.

Есть много вопросов: сложная зима впереди — это нужно понимать, подчеркнул Мусиенко. По его мнению, еще есть сейчас шансы на реализацию и имплементацию мирного плана с учетом украинских позиций. Однако будут ли готовы в Кремле их учесть и что будут делать США — это тоже вопрос.

— Смотрите, сейчас США учитывают наши предложения. Уиткофф едет на следующей неделе в Россию. Они начинают обсуждать. Кремль отвечает: нет. Как действуют дальше США? Это самое важное на сегодня. Сделают ли они неожиданные и неприятные для Путина действия по введению дополнительных санкций? Путин проговорился, что он не ожидал санкций против Лукойла и Роснефти. Это ударило по российским позициям. Сохранится ли помощь хотя бы в виде продажи и возможности странам Европы, входящим в НАТО, покупать это оружие для Украины? Здесь пока возникает много вопросов и определенная неопределенность, — обратил внимание он.

Если США снова вернутся через некоторое время и скажут: вот российские условия, отталкиваемся от того, что хочет Кремль, предположил Мусиенко, то это будет означать, что американцы верят в позицию России по ситуации на фронте, с возможными ракетными и дронными атаками. Фактически тогда американцы будут давить на Украину.

Если же будет противоположная позиция со стороны Трампа и его администрации, то есть шанс давления на Россию, считает Мусиенко. Тогда нужно переходить к активным действиям, передавать Украине Tomahawk, бить по Новороссийску, Туапсе, Приморску и Усти-Лугу, считает он, то есть по нефтетрейдерам и терминалам, которые ответственны за экспорт двух третей нефтепродуктов из России.

— Это ударит по их экономическим возможностям, — обратил внимание Мусиенко.

По мнению эксперта, это определяющий момент: будет ли шанс достичь мира в ближайшее время или ожидается сложная зима, тяжелые бои и обстрелы. Самое главное — это позиция партнеров, особенно из США, потому что может быть давление еще более мощное давление именно на Украину, и это нужно учитывать.

