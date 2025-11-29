Андрей Ермак экскеровщик Офиса президента Украины, недавно подавший в отставку, сообщил уходящий на фронт, пишет The Post.

Ермак идет на фронт

– Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. – написал Ермак в текстовом сообщении в пятницу вечером.

Чиновник извинился, что может не выходить на связь, и не уточнил, когда именно отправится на передовую.

— Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024, — написал он, имея в виду начало полномасштабного вторжения России. – Может, мы еще увидимся. Слава Украине, – объяснил он.

Сейчас смотрят

Ермак также не объяснил, планирует ли вступать в ряды Вооруженных сил.

– Меня возмущает грязь, которую мне выражают, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны знающих правду, – добавил он.

Обыск и отставка Ермака

Обыск и его внезапная отставка состоялись накануне запланированных переговоров с представителями США по мирному плану.

Он возглавлял украинскую делегацию, представлявшую Киев в этом процессе.

Украинская делегация, несмотря на изменения в составе, остается настроена на дальнейшие переговоры на этой неделе в США со специальным посланником президента Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский уже обновил переговорную команду.

В составе делегации продолжает работать секретарь СНБО Рустем Умеров, который, по словам американских чиновников, убедил Виткоффа, что Украина не согласится на пророссийский 28-пунктный план, впоследствии признанный неприемлемым Зеленским.

Перед встречей с Виткоффом Умеров также контактировал с директором ФБР Кашем Пателем. Цель этой встречи остается непонятной.

По данным украинского антикоррупционного органа, обыск в доме Ермака связан с расследованием Операции Мидас – масштабной мошеннической схемы, которая требовала от подрядчиков Энергоатома платить взятки от 10 до 15% под угрозой попадания в черный список.

Общая сумма похищенных средств могла достигать около 100 миллионов долларов.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила The Post: “в его доме были проведены обыски, но после этого не были предприняты никакие процессуальные действия”. Она добавила: “Ермак ушел в отставку, потому что хотел прекратить спекуляции”.

Президент Зеленский прокомментировал: “Я благодарен Андрею за то, что позиция Украины по переговорному пути всегда была представлена ​​так, как нужно: это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций”.

– Когда все внимание сосредоточено на дипломатии и обороне в войне, нужна внутренняя сила, – добавил глава государства.

Напомним, украинская делегация уже отправилась на переговоры по мирному плану.

В группу входят Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.