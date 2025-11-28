Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента за день до того, как должен был отправиться в Соединенные Штаты на переговоры по «мирному соглашению».

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

Ермак в субботу должен был лететь в США

По словам источников издания, отставка Ермака произошла за день до того, как он должен был отправиться в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по мирному плану.

Уже бывший глава Офиса президента должен был отправиться в Майами с несколькими советниками Зеленского.

Там должны были состояться переговоры с посланником американского президента Стивом Виткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

– Украинские чиновники заявили, что их цель заключалась в том, чтобы окончательно согласовать договоренности между США и Украиной до того, как Виткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным4, – пишет Axios.

28 ноября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента.

Впоследствии на сайте Офиса президента появился официальный указ №868/2025 об отставке.

Ранее днем НАБУ и САП сообщили об обысках у Ермака в рамках расследования. Уже экс-глава ОП тогда заявлял, что никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте находились адвокаты Ермака, которые взаимодействовали с правоохранителями.

