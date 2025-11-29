Андрій Єрмак екскерівник Офісу президента України, який нещодавно подав у відставку, повідомив що йде на фронт, пише The Post.

Єрмак йде на фронт

– Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна та порядна людина.– написав Єрмак у текстовому повідомленні в п’ятницю ввечері.

Посадовець вибачився, що може не виходити на зв’язок, і не уточнив, коли саме вирушить на передову.

–Я служив Україні та був у Києві 24 лютого 2024 року, — написав він, маючи на увазі початок повномасштабного вторгнення Росії. – Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні, – пояснив він.

Зараз дивляться

Єрмак також не пояснив, чи планує вступати до лав Збройних сил.

– Мене обурює бруд, який мені висловлюють, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду, – додав він.

Обшук та відставка Єрмака

Обшук та його раптова відставка відбулися напередодні запланованих переговорів із представниками США щодо мирного плану.

Він очолював українську делегацію, що представляла Київ у цьому процесі.

Українська делегація, попри зміни у складі, залишається налаштованою на подальші переговори цього тижня в США зі спеціальним посланником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Володимир Зеленський уже оновив переговорну команду.

У складі делегації продовжує працювати секретар РНБО Рустем Умеров, який, за словами американських чиновників, переконав Віткоффа, що Україна не погодиться на проросійський 28-пунктний план, який згодом був визнаний неприйнятним Зеленським.

Перед зустріччю з Віткоффом Умеров також мав контакт із директором ФБР Кашем Пателем. Мета цієї зустрічі залишається незрозумілою.

За даними українського антикорупційного органу, обшук у домі Єрмака пов’язаний із розслідуванням Операції Мідас –масштабної шахрайської схеми, яка нібито вимагала від підрядників Енергоатома сплачувати хабарі від 10 до 15% під загрозою потрапляння до чорного списку.

Загальна сума викрадених коштів могла сягати майже 100 мільйонів доларів.

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила The Post: “в його будинку було проведено обшуки, але після цього не було вжито жодних процесуальних дій”. Вона додала: “Єрмак пішов у відставку, бо хотів припинити спекуляції”.

Президент Зеленський прокоментував: “Я вдячний Андрію за те, що позиція України щодо переговорного шляху завжди була представлена так, як потрібно: це завжди була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій.

– Коли вся увага зосереджена на дипломатії та обороні у війні, потрібна внутрішня сила, – додав глава держави.

Нагадаємо, українська делегація вже вирушила на переговори щодо мирного плану.

До групи входять Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки та оборони, та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.