Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации Украины на переговорах с США и международными партнерами.

Умеров возглавит переговорную группу в США

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации для достижения справедливого и устойчивого мира.

Указом, частично изменяющим статью 1 указа президента Украины от 22 ноября 2025 года № 854/2025, Рустем Умеров, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, назначен главой делегации.

В состав обновленной делегации вошли:

  • Александр Бевз – советник Офиса президента Украины;
  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины;
  • Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
  • Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно указу документ вступает в силу со дня его опубликования.

Сергій Кислиця

