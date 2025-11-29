Анастасия Кожушко, редактор ленты
Вместо Ермака: Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах с США
Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации Украины на переговорах с США и международными партнерами.
Умеров возглавит переговорную группу в США
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации для достижения справедливого и устойчивого мира.
Указом, частично изменяющим статью 1 указа президента Украины от 22 ноября 2025 года № 854/2025, Рустем Умеров, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, назначен главой делегации.
В состав обновленной делегации вошли:
- Александр Бевз – советник Офиса президента Украины;
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
- Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Согласно указу документ вступает в силу со дня его опубликования.
