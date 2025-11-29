Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Замість Єрмака: Зеленський призначив Умєрова головою делегації на переговорах із США
Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова главою делегації України на переговорах зі США та міжнародними партнерами.
Умєров очолить переговорну групу у США
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого та сталого миру.
Указом, що частково змінює статтю 1 указу президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025, Рустем Умеров, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, призначений главою делегації.
До складу оновленої делегації увійшли:
- Олександр Бевз – радник Офісу президента України;
- Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
- Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з указом, документ набирає чинності з дня його опублікування.
