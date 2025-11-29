Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова главою делегації України на переговорах зі США та міжнародними партнерами.

Умєров очолить переговорну групу у США

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого та сталого миру.

Указом, що частково змінює статтю 1 указу президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025, Рустем Умеров, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, призначений главою делегації.

До складу оновленої делегації увійшли:

  • Олександр Бевз – радник Офісу президента України;
  • Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
  • Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з указом, документ набирає чинності з дня його опублікування.

