Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова главою делегації України на переговорах зі США та міжнародними партнерами.

Умєров очолить переговорну групу у США

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого та сталого миру.

Указом, що частково змінює статтю 1 указу президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025, Рустем Умеров, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, призначений главою делегації.

Зараз дивляться

До складу оновленої делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник Офісу президента України;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;

Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з указом, документ набирає чинності з дня його опублікування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.