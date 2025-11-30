Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 30 ноября: уничтожено 1 180 оккупантов, пять танков и 7 артсистем
Потери врага на 30 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 376-й день полномасштабной войны составляют около 1 172 860 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 30 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 172 860 (+1 180);
- танков – 11 386 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 672 (+14);
- артиллерийских систем – 34 740 (+7);
- РСЗО – 1 552 (+2);
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);
- крылатых ракет – 4 024 (+29);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 512 (+49);
- специальной техники – 4 010.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 376-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
