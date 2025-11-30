Потери врага на 30 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 376-й день полномасштабной войны составляют около 1 172 860 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 30 ноября 2025 года

личного состава – около 1 172 860 (+1 180);

танков – 11 386 (+5);

боевых бронированных машин – 23 672 (+14);

артиллерийских систем – 34 740 (+7);

РСЗО – 1 552 (+2);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);

крылатых ракет – 4 024 (+29);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 512 (+49);

специальной техники – 4 010.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 376-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.