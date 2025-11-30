Потери врага на 30 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 376-й день полномасштабной войны составляют около 1 172 860 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 30 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 172 860 (+1 180);
  • танков – 11 386 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 672 (+14);
  • артиллерийских систем – 34 740 (+7);
  • РСЗО – 1 552 (+2);
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);
  • крылатых ракет – 4 024 (+29);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 512 (+49);
  • специальной техники – 4 010.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 376-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

