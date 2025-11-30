Втрати ворога на 30 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 376-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 172 860 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 листопада 2025

особового складу – близько 1 172 860 (+1 180);

танків – 11 386 (+5);

бойових броньованих машин – 23 672 (+14);

артилерійських систем – 34 740 (+7);

РСЗВ – 1 552 (+2);

засобів ППО – 1 253;

літаків – 430;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);

крилатих ракет – 4 024 (+29);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 512 (+49);

спеціальної техніки – 4 010.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.