Центр противодействия дезинформации сообщает о новой волне искусственно созданных фейковых видео о якобы падении Купянска, которые активно распространяются в информационном пространстве.

Фейковые видео о “падении” Купянска: что говорят в ЦПД

По данным ЦПД, эти ролики сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта и содержат ложные сообщения о якобы “падении Купянска”, критической ситуации на фронте и огромных потерях украинской армии.

Заявления российских чиновников о полном контроле над Купянском, отмечают в ЦПД, не соответствуют действительности.

Сейчас смотрят

На этом направлении идут ожесточенные бои, однако город по-прежнему находится под контролем Сил обороны Украины.

Это не первый случай, когда российские пропагандисты пытаются использовать сгенерированное видео для манипуляции.

Ранее в сети появился фейковый ролик, где якобы раненые украинские военные выходят из Покровска.

Проверка с использованием специального программного обеспечения подтвердила, что видео создано искусственным интеллектом: визуальные сбои, неестественные движения носилок, лишние конечности и кресло-каталка, движущееся без прикосновения человека, четко указывали на подделку.

Для правдоподобности авторы фейка создали несколько сгенерированных роликов, якобы “снятых” с разных ракурсов.

В ЦПД отмечают, что подобные видео имеют целью подорвать моральное состояние украинцев и дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Как понять, что видео – фейк

Специалисты отмечают, что распознать такие ролики можно по ряду характерных признаков.

В частности, у искусственно созданных персонажей наблюдаются однообразные артефакты на лице, неестественные голосовые интонации, несвойственное живому человеку произношение и некорректные ударения.

Такие дефекты выдают использование генеративных моделей, а не реальную съемку.

Подобный контент – одна из типичных техник российской пропаганды, направленной на усиление тревожности в обществе, распространение паники и формирование ложного представления о якобы непобедимости российской армии.

Фото: ЦПД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.