Начиная с 1 декабря 2025 года в предоставлении помощи малообеспеченным семьям произойдет ряд изменений.

Что стоит знать о финансовой помощи малообеспеченным семьям в декабре 2025 года и как именно рассчитать помощь малообеспеченной семье – читайте на Фактах ICTV.

Как получить 6500 грн зимней поддержки малообеспеченным семьям

Сейчас смотрят

В Украине уже можно подать заявки на зимнюю поддержку для наиболее незащищенных категорий населения на разовую выплату 6500 грн.

Так, с 1 декабря 2025 года ожидается единовременная выплата в размере 6500 грн на каждого ребенка из малообеспеченных семей (и семей ВПЛ), не достигшего 18 лет по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Эти средства будут поступать автоматически на карточный счет получателя.

Они не будут влиять на расчет среднемесячного совокупного дохода для получения других видов пособий.

Зимняя поддержка 1000 грн в декабре 2025: как получить и на что потратить

В Украине официально стартовала выплата в рамках программы Зимняя поддержка, которая предусматривает единовременную выплату 1000 гривен на карту Национального кэшбэка. Заявления на участие в программе уже подали более 10 миллионов украинцев.

Получить выплату могут только те граждане Украины, которые находятся на подконтрольной территории.

Для этого нужно подать заявку через приложение Дія, однако сделать это можно будет только до 24 декабря 2025 года.

Как подать заявку: инструкция

Открыть раздел Сервисы → Зимняя поддержка. Указать получателя (себя или ребенка). Подтянуть или добавить свидетельство о рождении (для детей). Выбрать карту Национального кэшбэка. Подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

На что можно потратить 1000 грн от государства:

коммунальные услуги;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

лекарства и медицинские препараты;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги Укрпочты;

благотворительность, в частности донаты в поддержку Сил обороны.

Отметим, что эти средства невозможно снимать наличными, а потратить их можно только до конца июня 2026 года.

Помощь ВПЛ в декабре 2025 года: кто получит выплаты и когда

Малообеспеченные семьи, среди которых есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ), в декабре 2025 года могут рассчитывать на выплаты, оформленные ими в прошлые месяцы.

Согласно сентябрьскому решению правительства о продлении выплат на проживание еще на шесть месяцев, автоматические выплаты будут поступать на карты ВПЛ как минимум до февраля 2025 года.

Размер помощи:

3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн для других ВПЛ.

Сроки выплат – 15 и 28 число каждого месяца. Средства будут поступать на банковские счета получателей.

Расчет помощи малообеспеченной семье: краткая инструкция

Отметим, что для того, чтобы получить помощь в качестве малообеспеченной семьи в Украине, необходимо рассчитать, относитесь ли вы к этой категории.

Так, малообеспеченной в Украине считается семья с совокупным доходом, не превышающим прожиточный минимум.

Для семьи его нужно считать, складывая прожиточные минимумы каждого члена семьи.

По состоянию на 1 декабря 2025 года, если считать прожиточный минимум семьи из четырех человек – матери, отца и двух детей в возрасте до шести и от шести до 18 лет, то для них сумма прожиточного минимума, согласно госбюджету-2025, составит:

Мать (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + отец (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + ребенок до шести лет + ребенок в возрасте от шести до 18 лет.

Расчет: 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Таким образом, если в вашей семье совокупный доход меньше суммы, которую вы рассчитаете, руководствуясь этой краткой инструкцией, то помощь, на которую вы можете рассчитывать, будет равна разнице между полученным результатом и фактическим семейным доходом.

В 2025 году, согласно Закону О государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для назначения помощи малообеспеченным семьям повысили на 5%. Это означает увеличение базовых нормативов, по которым проводят начисления.

В соответствии со статьей 9 закона, в 2025 году гарантированный прожиточный минимум для расчета помощи составляет:

+60% от прожиточного минимума – для трудоспособных лиц (рост с 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

+145% – для детей (до 6 лет – повышение с 3 588,2 грн до 3 716,35 грн; от 6 до 18 лет – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

100% – для лиц, утративших трудоспособность, и людей с инвалидностью.

На поддержку малообеспеченных семей в 2025 году планировали направить 19,7 млрд грн. В Минсоцполитики отмечают, что эти средства позволят обеспечить стабильную поддержку наиболее уязвимых семей.

Базовая соцпомощь с 1 января 2026 года: какие изменения готовит правительство

Постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство планирует с 1 января 2026 года ввести новую базовую социальную помощь.

Инициатива предусматривает трансформацию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь.

Таким образом, правительство хочет объединить несколько видов господдержки в один механизм, чтобы упростить систему выплат и усилить адресность.

По словам авторов проекта, базовая социальная помощь будет назначаться наиболее уязвимым категориям населения как основной инструмент преодоления бедности и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Размер выплаты планируют рассчитывать как разницу между совокупной базовой величиной для всей семьи и ее среднемесячным доходом.

Базовая величина семьи будет определяться так:

100% базовой величины – для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Для детей в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы размер базовой величины составит 100% от базовой величины, независимо от их порядка в составе семьи.

Ожидается, что это поможет обеспечить более высокий уровень социальной защиты для наиболее уязвимых категорий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.