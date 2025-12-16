15 ноября в Украине стартовал прием заявок на получение выплаты в рамках программы Зимняя поддержка в размере 1 000 гривен. Уже известно, что миллионы украинцев подали заявки и начали получать деньги на карту Национальный кэшбэк.

Сколько уже людей получили 1 000 гривен и как работает программа — читайте в материале на Фактах ICTV.

Сколько людей получили 1 000 Зимней поддержки

Более 17 млн ​​украинцев уже воспользовались государственной программой Зимняя поддержка 2025 и подали заявку на оформление 1000 гривен. В частности, более 3,3 млн заявок поступило на детей через Дию.

Сейчас смотрят

Важно учитывать, что помощь оформляется отдельно на каждого ребенка, поэтому заявок в рамках программы подается больше, чем фактических получателей.

Выплаты получили уже 13 млн украинцев. Подать заявку можно до 24 декабря.

Кабинет министров Украины принял решение продлить срок использования тысячи гривен, начисленной в рамках программы Зимняя поддержка 2025. Отныне пенсионеры и получатели социальных выплат, которым средства были зачислены автоматически через Укрпочту, а также те, кто подавал заявления непосредственно в почтовых отделениях, будут иметь одинаковые условия — воспользоваться выплатой можно до конца февраля 2026 года.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, принятое правительством решение стало важным и своевременным шагом. Оно позволило людям не спешить с использованием средств и сделало сам механизм поддержки значительно более удобным.

Он подчеркнул, что количество участников программы подтверждает ее актуальность, ведь помощь доходит именно до тех, кто сегодня больше всего в ней нуждается. Отдельную роль, по словам Кулебы, играет Укрпочта, которая обеспечивает доступ к выплатам даже в отдаленных населенных пунктах и прифронтовых общинах, в том числе с доставкой средств на дом.

До внесения изменений условия программы предусматривали разные дедлайны: часть средств нужно было использовать до конца декабря 2025 года, другую — до конца января 2026-го, в зависимости от способа оформления.

Сколько людей получили 1 000 гривен в отделениях Укрпочты

Через Укрпочту за выплатой обратились более 1,2 миллиона человек. Кроме того, для почти 1,9 миллиона пенсионеров и получателей социальных выплат помощь начислили автоматически, и значительная часть из них уже получила средства именно через почтовую сеть.

Отдельно отмечается, что через карту Национальный кэшбэк, оформленную в приложении Дія, украинцы уже потратили более 3,4 миллиарда гривен. Воспользоваться этими средствами можно до конца июня 2026 года.

Полученные деньги можно использовать сразу. В отделениях Укрпочты разрешено:

оплачивать коммунальные услуги;

оформлять подписку на газеты и журналы;

пользоваться почтовыми услугами;

заказывать лекарственные средства и другие товары украинского производства;

делать пожертвования на ВСУ.

Прием заявок продолжается до 24 декабря включительно. Люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения, могут вызвать почтальона по номеру 0 800 300 545.

Средства, поступающие на карту Национальный кэшбэк через приложение Дія, также можно тратить в отделениях Укрпочты.

Напомним, программа Зимняя поддержка 2025 утверждена Правительством на 2025-2026 годы. Она предусматривает единовременную выплату 1 000 гривен всем гражданам Украины — как взрослым, так и детям. Ограничения касаются только тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Источник : Правительственный портал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.