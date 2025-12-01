Международные организации продолжают оказывать финансовую поддержку гражданам Украины, пострадавшим от войны. Программу реализуют Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.

Кто сможет получить денежную помощь с 1 декабря от международных организаций, читайте в нашем материале.

Денежная помощь украинцам: кому предоставляется поддержка

Кто может получить помощь:

Сейчас смотрят

внутренне перемещенные лица,

пенсионеры,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью,

жители прифронтовых или деоккупированных территорий,

те, кто потерял жилье.

В первую очередь финансовую поддержку получают: малообеспеченные семьи, одинокие пожилые люди, женщины, воспитывающие детей без поддержки, и семьи с детьми с инвалидностью.

Международные организации, оказывающие помощь с 1 декабря 2025 года:

ЮНИСЕФ

УВКБ ООН

Всемирная продовольственная программа ООН

Международный комитет Красного Креста

Общество Красного Креста Украины

Red Rose CDS Limited

Благотворительная организация Человек в беде

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

ACTED

Handicap International

Каритас Украина

Помощь от международных организаций: как получить в декабре

Выплаты предоставляются уязвимым категориям населения, преимущественно на три месяца, иногда с возможностью продления до шести. Средства перечисляются на банковские счета или выдаются через отделения Укрпочты.

Регистрация происходит через объявления на страницах благотворительных организаций в Facebook: некоторые предоставляют онлайн-формы, другие принимают заявки офлайн.

Официальные организации никогда не просят пароли банковских карт или специальные коды. Не передавайте эту информацию посторонним лицам, чтобы избежать мошенничества.

Перед подачей заявки проверяйте информацию на официальных сайтах благотворительных организаций или международных фондов.

Многие организации сотрудничают с городскими и поселковыми администрациями, которые передают списки людей в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы помощь дошла именно до тех, кто в ней нуждается.

Варианты денежной помощи для украинцев в декабре 2025 года

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

Помогает внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых территорий.

Выплата: 2 200 грн на члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Прием заявок временно приостановлен.

Горячая линия: 0 800 302 007

На странице в Facebook NRC отчитались о размерах выплат. Так, с февраля 2022 года более полумиллиона человек в Украине получили денежную помощь от NRC. За это время проведено семь раундов приема заявок на финансовую поддержку — один в 2022 году, один в 2023-м, два в 2024-м и три в 2025-м.

Кроме плановых выплат, NRC также оказывает экстренную помощь во время внезапных кризисов, таких как обстрелы или вынужденное перемещение.

Программа денежной помощи является гуманитарной инициативой для тех, кто пострадал от войны или вынужден покинуть свой дом. Она дает возможность самостоятельно обеспечивать основные потребности — еду, жилье, одежду и т.д. Каждый получатель сам решает, на что потратить средства.

Чаще всего помощь используется для покупки продуктов, средств гигиены и оплаты аренды жилья. Наибольшее количество получателей зарегистрировано в Харьковской и Херсонской областях.

Три программы от ЮНИСЕФ

В 2025 году ЮНИСЕФ реализует три направления денежной поддержки.

Многоцелевая программа денежной помощи для семей с детьми

Она направлена на домохозяйства, которые пострадали из-за обострения боевых действий или были вынуждены эвакуироваться. Потенциальных получателей определяют совместно с местными властями и гуманитарными организациями. Регистрацию и оценку потребностей осуществляют партнеры ЮНИСЕФ.

Для семей, переживших вынужденную эвакуацию, используются данные предварительного масштабного отбора в зоне до 50 км от линии фронта.

Из-за ограниченных ресурсов не все пострадавшие домохозяйства могут получить финансовую поддержку, ведь часть семей помощью обеспечивают другие организации.

Сумма помощи составляет 10 800 грн на одного человека на три месяца, но не более пяти получателей в семье (из них максимум двое взрослых). В случае ракетного удара или применения взрывного оружия количество получателей может увеличиваться до семи.

Программа поддержки семей, пострадавших от ракетных ударов или взрывного оружия

Это выплата для домохозяйств, в которых кто-то был ранен или погиб в результате таких инцидентов. Финансовая помощь является частью комплексного сопровождения в рамках защиты детей и может сочетаться с психологическими и другими услугами.

Право на выплату определяют специалисты партнерских организаций ЮНИСЕФ после индивидуальной оценки случая. Сумма составляет 16 700 грн на домохозяйство.

Программа зимней денежной помощи для семей с детьми

Она охватывает семьи, проживающие в 10-километровой зоне у фронта, а также малообеспеченные и уязвимые домохозяйства в радиусе 10–50 км. Приоритет получают семьи с одним из родителей, многодетные семьи и домохозяйства, где есть дети с инвалидностью.

Программа действует в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Выплаты производятся на основе уже созданной базы регистрации в 50-километровой зоне. Если семья соответствует условиям, она получит 19 400 грн — фиксированную сумму, независимо от количества членов. Эти средства предназначены для подготовки к холодному сезону, а именно на тепло и электроэнергию.

В настоящее время дополнительная регистрация не предусмотрена. В случае отсутствия выплаты от ЮНИСЕФ семьи могут обращаться за помощью к другим организациям, работающим в этих регионах.

В 2025 году ЮНИСЕФ больше не предоставляет помощь топливом или другими материальными ресурсами для зимы.

Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников! ЮНИСЕФ в настоящее время не проводит регистрацию на программы помощи или раздачу подарочных наборов через социальные сети или онлайн!, — сообщили на сайте организации.

ACTED

Поддержка людей с инвалидностью в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

Необходим счет в Ощадбанке.

Горячая линия: 0 800 336 936

Handicap International

Поддержка ВПЛ, людей старше 65 лет с доходом менее 3 000 грн, лиц с инвалидностью, многодетных семей, одиноких пенсионеров, беременных женщин и кормящих матерей.

Выплата: 2 200 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Денежная помощь украинцам от УВКБ ООН в декабре

Экстренная финансовая поддержка предоставляется людям, которые оказались в срочной нужде после ракетных ударов или вынужденной эвакуации в течение последнего месяца и включены в списки, сформированные общинами или местными властями.

На помощь могут претендовать:

лица, жилье которых пострадало в результате обстрелов;

люди, чье жилье стало непригодным для проживания из-за боевых действий;

домохозяйства, которые остались дома, но не могут справиться с резким ростом расходов или потерей дохода из-за войны;

семьи, которые потеряли близкого родственника в результате военных действий;

домохозяйства, в которых один из членов был госпитализирован или нуждается в лечении из-за последствий войны;

люди, эвакуированные из населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация;

лица, включенные в проверенные списки эвакуированных или пострадавших, представленные местными органами власти.

При регистрации заявители, соответствующие критериям, должны иметь:

регистрационный номер налогоплательщика (ИНН);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, с правильным написанием имени;

справку ВПЛ (при наличии);

IBAN гривневого счета основного заявителя;

свидетельства о рождении детей;

документы об опекунстве, если это касается детей и нужно подтвердить родственную связь;

медицинское заключение — в случае инвалидности или заболевания, которое может повлиять на доступ к услугам (если такой документ есть).

Денежная помощь с 1 декабря от Красного Креста

Поддержка малообеспеченных семей, ВПЛ, одиноких матерей, людей с детской инвалидностью, пенсионеров без дохода, семей, ухаживающих за больными детьми.

Выплата: 2 500 грн в месяц с возможностью продления.

Горячие линии: Общество Красного Креста Украины — 0 800 332 656, Международный комитет Красного Креста — 0 800 300 155

На странице в Facebook организации сообщили, что начат прием заявок на первую волну программы REDpreneur Women — инициативы, направленной на поддержку ветеранок, которые хотят развивать собственный бизнес или создавать социальные проекты в Украине.

К участию приглашаются женщины-ветераны в возрасте от 18 лет, которые уже завершили военную службу и намерены начать или расширить свое дело.

Программа реализуется Украинским Красным Крестом в партнерстве с Австрийским Красным Крестом, Министерством по делам ветеранов Украины и Украинским ветеранским фондом при поддержке фонда Neighbour in Need и Austrian Development Agency. Образовательная и менторская составляющие реализуются совместно с Ukrainian Future Business Incubator в рамках международной платформы REDpreneur.

Участницы программы получат:

бизнес-образование, сочетающее теоретические знания и практические инструменты;

тренинги по развитию предпринимательских компетенций;

менторскую поддержку от предпринимателей и профильных экспертов;

вдохновляющие встречи и мотивационные сессии;

доступ к онлайн-академии с современными учебными материалами;

возможности для нетворкинга — новые контакты, партнерства и сотрудничество;

грант в размере 7 000 евро для запуска или развития собственного бизнеса.

Конечный срок подачи заявок — 18 декабря 2025 года.

Помощь для украинцев в декабре от Каритас Украина

МРСА (Multi-purpose cash assistance) — это программа, предусматривающая предоставление денежных грантов людям, пострадавшим от войны и принадлежащим к уязвимым или малообеспеченным группам. Ее цель — быстро, прозрачно и гибко реагировать на гуманитарные вызовы и помочь людям удовлетворить их базовые потребности.

Такой формат поддержки дает получателям свободу выбора, укрепляет местную экономику и способствует восстановлению рыночной инфраструктуры.

Гранты в рамках МРСА не имеют целевых ограничений и не требуют отчетности. Главное требование — наличие работающих рынков, возможности получить наличные или рассчитаться картой.

Основные параметры МРСА:

размер выплаты — 3 600 грн на человека в месяц;

продолжительность поддержки — 3 месяца, всего 10 800 грн на человека;

максимум для одной семьи — 4 гранта, то есть 43 200 грн;

способ выплат — банковский IBAN или получение в отделении Укрпочты;

регистрация — дистанционная, что позволяет охватить наиболее уязвимые домохозяйства, даже в отдаленных или опасных районах;

сроки начисления — до 2 дней в случаях чрезвычайных ситуаций, или 1-2 недели в стандартных условиях.

Отдельным видом многоцелевой поддержки является SMPCA — программа более длительной помощи, направленная на восстановление устойчивости пострадавших людей, с особым акцентом на наиболее незащищенные и малообеспеченные домохозяйства.

Продолжительность поддержки — 6 месяцев.

Формат выплат — 3600 грн ежемесячно, или две выплаты по 10800 грн в течение полугода.

Эти программы не действуют одновременно во всех регионах и не работают постоянно. Например, в 2024 году стабилизационные выплаты не предоставлялись.

В каждой области действует свой перечень проектов и форматов поддержки.

Узнать, какие варианты доступны именно в вашем регионе, можно:

в местных органах самоуправления;

в ближайшем офисе Каритас Украины;

по телефону информационной линии 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.