Президент Владимир Зеленский во время поездки в Елисейский дворец 1 декабря провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом украинский лидер сообщил на своем канале в Telegram.

Переговоры Зеленского с Уиткоффом и лидерами ЕС 1 декабря: что известно

По словам Владимира Зеленского, переговоры с Макроном 1 декабря 2025 года длились несколько часов.

– Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания – переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным, – отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее.

По его словам, сейчас очень многое зависит от активности каждого лидера.

Он анонсировал переговоры с другими лидерами, имена которых не стал называть, сегодня же.

Позже украинский лидер добавил, что беседа также состоялась с Киром Стармером, Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде.

– Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов, – подытожил Зеленский.

Между тем на странице Елисейского дворца в соцсети Х сообщили, что работа ради мира продолжается в соответствии с обсуждениями в Женеве, американским планом и тесными консультациями с другими европейскими партнерами.

Сам Макрон на своей странице в Х прокомментировал встречу лаконично: Работа ради мира продолжается.

Отметим, что встреча проходит на следующий день после переговоров украинской и американской команд во Флориде о возможных параметрах мирного соглашения США для завершения войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с диктатором России Владимиром Путиным в понедельник, 1 декабря.

