Президент Франции Эммануэль Макрон попросит лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Российскую Федерацию, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Просьба Макрона к Си Цзиньпину о прекращении огня

С такой просьбой Макрон хочет обратиться к Си Цзиньпину во время своего визита в Китай, сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, Макрон прибудет в Пекин в среду, 3 декабря. Он пробудет там до пятницы, 5 декабря. Это его четвертый государственный визит в Китай с момента вступления в должность президента Франции.

Во время поездки Макрон намерен еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине, а также приложить усилия для восстановления равновесия в торговых отношениях между Китаем и Европой.

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро отметил, что они рассчитывают на Китай, который является постоянным членом Совета Безопасности, чтобы он повлиял на Россию, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин наконец решился на перемирие.

Накануне встречи министров обороны ЕС в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что эта неделя может быть решающей для Украины. По ее мнению, Россия не желает мира, поэтому необходимо сделать Украину как можно сильнее.

