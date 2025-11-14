Уничтожают Шахеды: Украина наладила серийное производство Octopus
В Украине запускают серийное производство дронов-перехватчиков Octopus.
Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.
Как дрон-перехватчик Octopus запускают в серийное производство
Отмечается, что технологию передали трем первым производителям и еще одиннадцать готовят производственные линии.
Денис Шмыгаль напомнил, что Octopus является украинской технологией перехвата Шахедов, разработанной Вооруженными силами и подтвержденной в бою.
Этот дрон работает ночью, под глушением и на низких высотах.
– Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба, – рассказал министр.
По его словам, Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Украина подписала с Великобританией соглашение о совместном производстве 1 тыс. дронов-перехватчиков Octopus-100.
Это первый украинский боевой беспилотник, который будет серийно производиться в стране НАТО.