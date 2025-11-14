В Украине запускают серийное производство дронов-перехватчиков Octopus.

Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.

Как дрон-перехватчик Octopus запускают в серийное производство

Отмечается, что технологию передали трем первым производителям и еще одиннадцать готовят производственные линии.

Денис Шмыгаль напомнил, что Octopus является украинской технологией перехвата Шахедов, разработанной Вооруженными силами и подтвержденной в бою.

Этот дрон работает ночью, под глушением и на низких высотах.

– Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба, – рассказал министр.

По его словам, Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Украина подписала с Великобританией соглашение о совместном производстве 1 тыс. дронов-перехватчиков Octopus-100.

Это первый украинский боевой беспилотник, который будет серийно производиться в стране НАТО.

