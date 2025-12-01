Міністр оборони України Денис Шмигаль та його колега з Нідерландів Рубен Брекельманс 1 грудня підписали угоду про спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Українсько-нідерландське виробництво дронів

Угода передбачає спільне виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і в Нідерландах.

Нідерландська сторона закуплятиме дрони, які потім передасть Збройним силам України.

– Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами, – наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, Нідерланди оголосили про виділення €250 млн на ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – ініціатива США та НАТО, що дозволяє прискорити надання озброєння Україні шляхом фінансування закупівель американського обладнання країнами-партнерами).

Міністр оборони Нідерландів наголосив, що ця угода знаменує нову віху у співпраці між країнами та зміцнить спільну безпеку.

– Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво (Build With Ukraine), – написав Рубен Брекельманс у соцмережі X.

Нагадаємо, 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus. Ці безпілотники ефективні у боротьбі із Шахедами.

Про серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus Денис Шмигаль оголосив 14 листопада.

