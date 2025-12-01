Вдома найкраще: Залужний заінтригував спільним фото з дружиною
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ймовірно, повернувся разом із дружиною в Україну.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Залужний повернувся в Україну
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав спільний знімок із дружиною, підписавши його двома словами: Вдома найкраще.
Також він прикріпив емодзі блакитного та жовтого сердечок.
За кілька годин допис зібрав понад 17 тис. вподобайок на сотні репостів.
Користувачі у соціальних мережах емоційно відреагували на селфі Залужного з дружиною:
- Дуже правильно і гарне рішення. Дієве підкріплення;
- І нам з Вами спокійніше! Гарного вечора;
- Найкращий генерал у найкращій країні;
- Згоден з Вами пане генерале на всі 100%.
Згідно з соціологічними опитуваннями за серпень, Валерій Залужний залишався політиком із найвищим рівнем довіри серед українців.
Про довіру йому висловили 74%, президент Володимир Зеленський отримав 68% довіри, а керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов – 59%.