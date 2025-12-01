Завершено досудебное расследование против бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который после событий 2014 года скрывается в России и продолжает там работать в интересах государства-агрессора.

Будут судить экс-министра внутренних дел Захарченко

Как сообщает Государственное бюро расследований, он систематически совершал преступления против национальной безопасности Украины и оправдывал агрессию России. Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование — обвинительный акт направлен в суд.

ГБР прямо не называет личность Виталия Захарченко, однако из названных фактов можно сделать вывод, что речь идет именно о нем.

По информации следствия, сразу после полномасштабного вторжения в 2022 году обвиняемый звонил украинским чиновникам и предлагал подписать с Россией так называемый договор о дружбе и защите.

В ГБР объяснили, что фактически речь шла о добровольной передаче территорий врагу в обмен на “высокие должности”. Он подчеркивал, что действует якобы от имени руководства России.

В то же время следователи узнали, что в течение 2017-2023 годов бывший министр внутренних дел активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрывную деятельность против Украины.

Например, на странице в запрещенной в Украине социальной сети Вконтакте он размещал ряд материалов, которые создавали идеологическую основу для российской агрессии, нанося ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

Кроме того, с марта по апрель 2022 года экс-министр опубликовал на YouTube-канале Imside Media Holding около 30 видео под названием Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине.

В ГБР подчеркнули, что в этих видео он оправдывал агрессию России, искажал исторические факты и повторял пропагандистские тезисы. Аналогичный контент публиковал в Instagram.

По данным ГБР, бывший министр появлялся в пропагандистских российских эфирах, в частности 5 июня 2022 года и во время заседания Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции 27 декабря 2023 года. Там он утверждал, что агрессия России якобы была “вынужденной”.

Его будут судить по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 УК — государственная измена;

ч. 2 ст. 111 УК — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 436-2 УК — оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы. По информации ГБР, сейчас подозреваемый скрывается в России и продолжает антиукраинскую деятельность.

Взыскание имущества экс-министра внутренних дел Захарченко

В ГБР объяснили, что в 2025 году передали полный пакет материалов для применения санационного механизма взыскания активов экс-министра в доход государства в рамках другого уголовного производства.

ГБР провело необходимые следственные действия, вручило постановления об аресте представителям собственника, системно контролировало процесс передачи имущества в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Среди этого имущества — элитное домовладение с земельными участками в Киеве. ГБР еще в 2021 году обеспечило наложение на него ареста и передачу в управление АРМА.

В октябре 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании активов, в частности, домовладения Виталия Захарченко в доход государства.

Это уже не первое дело в отношении его. 24 января сообщалось, что в суд направлено обвинительное заключение против Захарченко.

По данным ГБР и Офиса генпрокурора, во время Революции достоинства в ноябре 2013 года – феврале 2014 года он вместе с другим подозреваемым руководил так называемыми титушками, которых использовали для применения физической силы и участия в массовых столкновениях.

