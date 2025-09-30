Мін’юст подав позов про стягнення активів ексміністра Захарченка у дохід держави
Міністерство юстиції 29 вересня подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо стягнення його активів у дохід держави.
Позов Мін’юсту щодо стягнення активів Захарченка
Йдеться про шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та кошти на банківських рахунках, які належали експосадовцю часів президента-втікача Віктора Януковича.
Після Революції Гідності Захарченко втік до Росії, звідки відкрито підтримував агресію проти України, поширюючи пропагандистські наративи Кремля.
З початком повномасштабного вторгнення він публічно виправдовує війну РФ проти України.
У січні 2025 року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо експосадовців часів Віктора Януковича – очільника МВС Віталія Захарченка та виконувача обов’язків начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Мазана.
Суть обвинувачення у тому, що під час Революції гідності у листопаді 2013-го – лютому 2014 року вони керували так званими тітушками, яких використовували для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках.
Слідство довело, що посадовці МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам.