Міністерство юстиції 29 вересня подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо стягнення його активів у дохід держави.

Йдеться про шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та кошти на банківських рахунках, які належали експосадовцю часів президента-втікача Віктора Януковича.

Після Революції Гідності Захарченко втік до Росії, звідки відкрито підтримував агресію проти України, поширюючи пропагандистські наративи Кремля.

З початком повномасштабного вторгнення він публічно виправдовує війну РФ проти України.

У січні 2025 року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо експосадовців часів Віктора Януковича – очільника МВС Віталія Захарченка та виконувача обов’язків начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Мазана.

Суть обвинувачення у тому, що під час Революції гідності у листопаді 2013-го – лютому 2014 року вони керували так званими тітушками, яких використовували для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках.

Слідство довело, що посадовці МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам.

