Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине нового пакета гражданской помощи на сумму более 1,1 млрд шведских крон (€100 млн) для удовлетворения самых насущных потребностей в восстановлении и укреплении устойчивости государства.

Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

Швеция выделяет Украине €100 млн

Новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение самых насущных потребностей Украины, включая энергоснабжение, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры, реформы и здравоохранение.

Сейчас смотрят

Общая сумма пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон.

— Правительство представляет новый пакет помощи, который сосредоточен на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину, – заявил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Министр энергетики и экономики Швеции Эбба Буш подчеркнула, что Россия усилила атаки на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру не для того, чтобы одержать военные победы, а чтобы заморозить и запугать население.

– Энергоснабжение является важной составляющей общей обороны. Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы, – отметила Эбба Буш.

Ранее стало известно, что Ирландия выделяет €125 млн помощи Украине. Из этой суммы €100 млн направляются на нелетальную военную помощь, а еще €25 будет выделено на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.