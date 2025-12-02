Для прохождения зимы: Швеция выделяет Украине пакет помощи на €100 млн
Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине нового пакета гражданской помощи на сумму более 1,1 млрд шведских крон (€100 млн) для удовлетворения самых насущных потребностей в восстановлении и укреплении устойчивости государства.
Об этом сообщается на сайте шведского правительства.
Новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение самых насущных потребностей Украины, включая энергоснабжение, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры, реформы и здравоохранение.
Общая сумма пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон.
— Правительство представляет новый пакет помощи, который сосредоточен на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину, – заявил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.
Министр энергетики и экономики Швеции Эбба Буш подчеркнула, что Россия усилила атаки на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру не для того, чтобы одержать военные победы, а чтобы заморозить и запугать население.
– Энергоснабжение является важной составляющей общей обороны. Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы, – отметила Эбба Буш.
Ранее стало известно, что Ирландия выделяет €125 млн помощи Украине. Из этой суммы €100 млн направляются на нелетальную военную помощь, а еще €25 будет выделено на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.