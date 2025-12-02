Ирландия объявила о новом пакете поддержки для Украины, общий объем которого составляет 125 миллионов евро.

Ирландия выделяет Украине дополнительные 125 млн евро

Из этой суммы 100 миллионов евро направляются на нелетальную военную помощь, а еще 25 миллионов будут выделены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RTE.

Сейчас смотрят

– Я рад, что на нашей сегодняшней встрече я смог предложить президенту не только слова заверения в поддержке Ирландии, но и жесткие и конкретные обязательства по помощи Украины. Будут выделены дополнительные 100 миллионов евро нелетальной военной поддержки, чтобы помочь Украине каждую ночь противостоять атакам российских ракет и беспилотников, – подчеркнул Мартин.

Объявленные обязательства входят в Дорожную карту партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года, которую стороны подпишут в течение дня.

Документ является продолжением Соглашения о поддержке Украины и сотрудничестве, заключенного 4 сентября 2024 года в Киеве.

Партнерство предусматривает усиление сотрудничества в сфере безопасности, восстановления и реконструкции, развития инноваций и образования, а также углубления экономических связей, включая создание Ирландско-украинского экономического форума.

Напомним, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершили визит в Ирландию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.