В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что 29 ноября 2025 дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины успешно отработали по враждебным целям на временно оккупированном Донбассе.

Удар дронов ВСУ по оккупантам Донецкой области

В очередной ночной операции были поражены элементы российских зенитно-ракетных комплексов, которые обеспечивали противовоздушную оборону окупантов.

Под удар попали:

пусковая установка 9А83 из состава ЗРК С-300В, которая на тот момент несла боевое дежурство;

две высокостоимые радиолокационные станции 1Л125 Ниобий-СВ.

– Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины, – отметили в генштабе.

Уничтожение критических компонентов ПВО врага подрывает его способность реагировать на действия украинских сил и открывает дополнительные возможности дальнейших операций украинской разведки и авиации.

Напомним, во время проведения специальных мероприятий украинские спецназовцы организовали засаду на вероятном маршруте передвижения российских диверсантов на Покровском направлении.

Они уничтожили группу окупантов и обезвредили вражеский беспилотник типа Ждун.

