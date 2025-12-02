У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що 29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України успішно відпрацювали по ворожих цілях на тимчасово окупованому Донбасі.

Удар дронів ЗСУ по окупантам на Донеччині

У черговій нічній операції було вражено елементи російських зенітно-ракетних комплексів, які забезпечували протиповітряну оборону окупантів.

Під удар потрапили:

• пускова установка 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка на той момент несла бойове чергування;

• дві високовартісні радіолокаційні станції 1Л125 Ніобій-СВ.

– Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України, – наголосили у генштабі.

Знищення критичних компонентів ППО ворога підриває його здатність реагувати на дії українських сил та відкриває додаткові можливості для подальших операцій української розвідки й авіації.

Нагадаємо, під час проведення спеціальних заходів українські спецпризначенці організували засідку на ймовірному маршруті пересування російських диверсантів на Покровському напрямку.

Вони знищили групу окупантів та знешкодили ворожий безпілотник типу Ждун.

