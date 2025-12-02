Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления российских пропагандистов о якобы захвате Покровска, Мирнограда, Волчанска и Купянска.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Группировке Объединенных сил.

Какая ситуация в Покровске 2 декабря

Подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске, отметили в Генштабе.

Сейчас смотрят

— Бравурные заявления руководства страны-агрессора о “захвате” этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео “флаговтык” в пропагандистских целях для влияния на участников международных переговоров, — говорится в сообщении.

В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Как рассказали в Генштабе ВСУ, там продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага.

Противник несет значительные потери. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины ликвидировали в общей сложности 104 оккупанта.

Украинские подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города, утверждают в Генштабе.

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для снабжения позиций ВСУ всем необходимым.

Где находится Покровск

Покровск — это город в Украине, который является административным центром Покровской городской общины и Покровского района Донецкой области.

Покровск расположен в западной части Донецкой области и имеет неофициальное название “западные ворота Донбасса”. Город пересекает река Гришинка, а в его южной части берет свое начало Балка Созонова.

Какая ситуация в Мирнограде 2 декабря

В то же время в Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют россиян на подступах к городу, заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет Укринформ.

ВСУ организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым.

Он рассказал, что на Покровском направлении украинские воины за прошедшие сутки остановили 72 штурмовые действия армии России в районах Нового Шахового, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахового, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.

По предварительной информации на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 81 — безвозвратно.

Силы обороны Украины уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система российской армии.

Какая ситуация в Волчанске 2 декабря

Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, напряженной остается ситуация в Волчанске Харьковской области. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя небольшие пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции.

Какая ситуация в Купянске 2 декабря

Группировка Объединенных сил заявила, что ситуация на Купянском направлении остается стабильной.

Там утверждают, что большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков удерживают северные районы.

— Российское руководство по-прежнему состоит из патологических лжецов, — подчеркнули в Группировке Объединенных сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.