Генеральний штаб ЗСУ спростував вкиди російських пропагандистів про нібито захоплення Покровська, Мирнограда, Вовчанська та Куп’янська.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Угрупованні Об’єднаних сил.

Яка ситуація у Покровську 2 грудня

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську, зазначили у Генштабі.

– Бравурні заяви керівництва країни-агресора про “захоплення” цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності. Йдеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео “флаговтик” з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів, – йдеться у повідомленні.

У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Як розповіли у Генштабі ЗСУ, там тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога.

Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів.

Українські підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста, стверджують у Генштабі.

Там наголосили, що Сили оборони України організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції ЗСУ всього необхідного.

Де розташований Покровськ

Покровськ – це місто в Україні, яке є адміністративним центром Покровської міської громади та Покровського району Донецької області.

Покровськ розташований у західній частині Донецької області та має неофіційну назву “західні ворота Донбасу”. Місто перетинає річка Гришинка, а в його південній частині бере свій початок Балка Созонова.

Яка ситуація у Мирнограді 2 грудня

Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують росіян на підступах до міста, заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише Укрінформ.

ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним.

Він розповів, що на Покровському напрямку українські воїни минулої доби зупинили 72 штурмові дії армії Росії у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 – безповоротно.

Сили оборони України знищили 11 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджені два автомобілі та одна артилерійська система російської армії.

Яка ситуація у Вовчанську 2 грудня

Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.

Яка ситуація у Куп’янську 2 грудня

Угруповання Об’єднаних сил заявило, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

Там стверджують, що більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах.

– Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів, – наголосили в Угрупованні Об’єднаних сил.

