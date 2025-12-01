Украинские спецназовцы нанесли удар по району хранения и запуска ударных беспилотников Shahed во временно оккупированном Крыму.

Удар по району запуска Shahed в Крыму — видео

Как сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, в ночь на 28 ноября подразделения deep strike ССО нанесли успешное поражение по району хранения и запуска дронов Shahed вблизи мыса Чауди.

— Противник на постоянной основе использует указанную территорию на юге Крыма для запуска ударных БПЛА различного типа по гражданской инфраструктуре Украины, — говорится в сообщении.

В Силах специальных операций ВСУ подчеркнули, что продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российских военнослужащих.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны стать предохранителем от очередного вторжения России, которая систематически нарушает договоренности.

Он подчеркнул, что Россия сама начала и продолжает эту полномасштабную войну против Украины, поэтому именно она должна ее завершить.

Фото: Силы специальных операций

