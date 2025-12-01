В Крыму ССО ВСУ поразили район пусков Shahed — видео
- ССО ВСУ осуществили успешное поражение района хранения и запуска ударных беспилотников Shahed вблизи мыса Чауда.
- Силы специальных операций обнародовали видео, как нанесли удар по пусковому району российских дронов в Крыму.
Украинские спецназовцы нанесли удар по району хранения и запуска ударных беспилотников Shahed во временно оккупированном Крыму.
Удар по району запуска Shahed в Крыму — видео
Как сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, в ночь на 28 ноября подразделения deep strike ССО нанесли успешное поражение по району хранения и запуска дронов Shahed вблизи мыса Чауди.
— Противник на постоянной основе использует указанную территорию на юге Крыма для запуска ударных БПЛА различного типа по гражданской инфраструктуре Украины, — говорится в сообщении.
В Силах специальных операций ВСУ подчеркнули, что продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российских военнослужащих.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны стать предохранителем от очередного вторжения России, которая систематически нарушает договоренности.
Он подчеркнул, что Россия сама начала и продолжает эту полномасштабную войну против Украины, поэтому именно она должна ее завершить.
Фото: Силы специальных операций