Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснили візит до Ірландії.

Про прибуття українського президента повідомив прем’єр-міністр країни Міхал Мартін.

Візит Зеленського до Ірландії: що відомо

За словами прем’єр-міністра, Ірландія рада приймати українського президента та продовжує твердо підтримувати народ України, який боронить свою свободу, незалежність і демократичні цінності.

— Для нас велика честь вітати президента Зеленського та першу леді в Ірландії. Наша підтримка народу України, який відстоює свою свободу та демократію, залишається незмінною, — зазначив Мартін.

Нагадаємо, що 1 грудня Володимир та Олена Зеленські побували у Франції.

Український президент провів перемовини з Еммануелем Макроном у форматі тет-а-тет, обговоривши безпекові виклики та подальшу оборонну підтримку України.

Також Зеленський відвідав виробничі потужності компанії Dassault Aviation, де ознайомився з новими технологіями французького оборонно-авіаційного сектору.

Фото: Telegram Олени Зеленської

