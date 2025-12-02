Ірландія оголосила про новий пакет підтримки для України, загальний обсяг якого становить 125 мільйонів євро.

Ірландія виділяє Україні додаткові 125 млн євро

Із цієї суми 100 мільйонів євро спрямовуються на нелетальну військову допомогу, а ще 25 мільйонів буде виділено на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час візиту президента України Володимира Зеленського, повідомляє RTE.

– Я радий, що на нашій сьогоднішній зустрічі я зміг запропонувати президенту не лише слова запевнення у підтримці Ірландії, але й тверді та конкретні зобов’язання щодо допомоги України. Буде виділено додаткові 100 мільйонів євро нелетальної військової підтримки, щоб допомогти Україні щоночі протистояти атакам російських ракет та безпілотників, – наголосив Мартін.

Оголошені зобов’язання входять до Дорожньої карти партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року, яку сторони підпишуть упродовж дня.

Документ є продовженням Угоди про підтримку України та співробітництво, укладеної 4 вересня 2024 року у Києві.

Партнерство передбачає посилення співпраці у сферах безпеки, відновлення та реконструкції, розвитку інновацій та освіти, а також поглиблення економічних зв’язків, зокрема створення Ірландсько-українського економічного форуму.

Нагадаємо, 2 грудня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснили візит до Ірландії.

