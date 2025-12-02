Україна чекатиме на відповідні сигнали за підсумками зустрічі американської делегації в Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном 2 грудня.

Зеленського про переговори американців у РФ

– Передусім буде зустріч американської делегації в Росії. Будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутнє і наступні кроки, – сказав Зеленський.

На думку президента, кроки будуть змінюватися протягом всього дня, ймовірно, навіть погодинно.

Як зазначив Зеленський, якщо сигнали спрацюють так, що буде чесна гра з нашими партнерами, то, можливо, вони зустрінуться дуже швидко з американською делегацією.

– На якому рівні – ми подивимось. Залежить, знову ж таки, від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс на прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вище. Це все ще діалог. Діалогу дуже багато, а потрібні ще результати, – наголосив глава держави.

За його словами, діалоги можна продовжувати, але потрібен результат, щоб наблизити закінчення війни.

Водночас президент наголосив, що готовий отримати всі сигнали та на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов, зазначив Зеленський.

Зеленський про візит Віткоффа до України

Україна була б рада прийняти спеціального представника США Стіва Віткоффа, якщо може відбутися конкретний діалог, заявив президент.

– Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони цими днями готові приїхати, але хто знає, – припустив Зеленський.

Як зазначив глава держави, він хоче почекати до вечора вівторка, 2 грудня, щоб отримати звіт американської делегації за результатами зустрічі у Росії.

