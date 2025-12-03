Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заочно получил 15 лет тюремного заключения.

Суд вынес ему заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

Бывший премьер был признан виновным в государственной измене.

Расследование установило, что, находясь за пределами Украины, Азаров активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.

Он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах российских пропагандистов.

Во время выступлений Азаров оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части украинских территорий и распространяет дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине.

Для большего охвата аудитории он использует собственные Телеграм- и Ютуб-каналы, а также личные страницы в соцсетях.

По материалам дела, администрирование этих ресурсов и подготовку провокационных публикаций осуществляла его помощница – бывшая чиновница одной из райадминистраций Киева.

Она дистанционно согласовывала с российскими СМИ время и тематику участия Азарова в эфирах и записи комментариев.

Перед отправкой “тез” для выступлений и публикации сообщений помощница согласовывала материалы с бывшей коллегой по государственному учреждению, которая уехала в Москву и продолжает работать на Азарова.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

