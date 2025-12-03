Экс-премьера Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену
- Колишній прем’єр Микола Азаров заочно засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
- Його помічниця отримала 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у підготовці провокативних публікацій і адмініструванні інформаційних ресурсів Азарова.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заочно получил 15 лет тюремного заключения.
Суд вынес ему заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает СБУ.
Азарова заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения
Бывший премьер был признан виновным в государственной измене.
Расследование установило, что, находясь за пределами Украины, Азаров активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.
Он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах российских пропагандистов.
Во время выступлений Азаров оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части украинских территорий и распространяет дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине.
Для большего охвата аудитории он использует собственные Телеграм- и Ютуб-каналы, а также личные страницы в соцсетях.
По материалам дела, администрирование этих ресурсов и подготовку провокационных публикаций осуществляла его помощница – бывшая чиновница одной из райадминистраций Киева.
Она дистанционно согласовывала с российскими СМИ время и тематику участия Азарова в эфирах и записи комментариев.
Перед отправкой “тез” для выступлений и публикации сообщений помощница согласовывала материалы с бывшей коллегой по государственному учреждению, которая уехала в Москву и продолжает работать на Азарова.
По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.