Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заочно отримав 15 років ув’язнення.

Суд виніс йому заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Колишній прем’єр був визнаний винним у державній зраді.

Розслідування встановило, що, перебуваючи за межами України, Азаров активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності на користь Кремля.

він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах російських пропагандистів.

Під час виступів Азаров виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини українських територій та поширює дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Для більшого охоплення аудиторії він використовує власні Телеграм- та Ютуб-канали, а також особисті сторінки в соцмережах.

За матеріалами справи, адміністрування цих ресурсів та підготовку провокативних публікацій здійснювала його помічниця – колишня чиновниця однієї з райадміністрацій Києва.

Вона дистанційно узгоджувала з російськими медіа час і тематику участі Азарова в ефірах та записи коментарів.

Перед відправленням “тез” для виступів та публікації дописів помічниця погоджувала матеріали з колишньою колегою по державній установі, яка виїхала до Москви і продовжує працювати на Азарова.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Одній із його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

