Експрем’єра Азарова заочно засудили до 15 років ув’язнення за держзраду
- Колишній прем’єр Микола Азаров заочно засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
- Його помічниця отримала 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у підготовці провокативних публікацій і адмініструванні інформаційних ресурсів Азарова.
Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заочно отримав 15 років ув’язнення.
Суд виніс йому заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє СБУ.
Колишній прем’єр був визнаний винним у державній зраді.
Розслідування встановило, що, перебуваючи за межами України, Азаров активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності на користь Кремля.
він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах російських пропагандистів.
Під час виступів Азаров виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини українських територій та поширює дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Для більшого охоплення аудиторії він використовує власні Телеграм- та Ютуб-канали, а також особисті сторінки в соцмережах.
За матеріалами справи, адміністрування цих ресурсів та підготовку провокативних публікацій здійснювала його помічниця – колишня чиновниця однієї з райадміністрацій Києва.
Вона дистанційно узгоджувала з російськими медіа час і тематику участі Азарова в ефірах та записи коментарів.
Перед відправленням “тез” для виступів та публікації дописів помічниця погоджувала матеріали з колишньою колегою по державній установі, яка виїхала до Москви і продовжує працювати на Азарова.
За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Одній із його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводилося за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.