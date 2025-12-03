В среду, 3 декабря, в Украине будут отмечать Международный день людей с инвалидностью. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью, а также – чтобы защитить их права и достоинство и способствовать их полной интеграции в общество.

Как отмечают Международный день людей с инвалидностью в Украине

В честь Международного дня людей с инвалидностью 3 и 4 декабря 2025 года в Украине проведут ряд тематических мероприятий.

На них пригласили государственных чиновников, представителей правозащитных организаций и активистов, в том числе – из числа людей с ограниченными возможностями.

Такой диалог должен помочь в решении вопросов, касающихся бытовых условий, медицинских услуг, трудоустройства людей с инвалидностью.

К примеру, в Киеве 3-4 декабря уже в пятый раз состоится Ежегодная конференция Европейское будущее прав людей с инвалидностью в Украине.

Мероприятие организует общественная организация людей с инвалидностью Fight For Right совместно с Коалицией Реанимационный пакет реформ при поддержке международных партнеров.

Также 3 декабря в 17:00 в Киеве на Майдане Независимости соберутся участники Акции видимости людей с инвалидностью Lights for Rights.

– Это ваш шанс высказать свои мысли и присоединиться к движению за права людей с инвалидностью. Приходите ради перемен! – отмечают организаторы мероприятия.

Отметим, что 4 декабря, на второй день конференции Европейское будущее прав людей с инвалидностью в Украине в фокусе будут адвокационные встречи и практическая работа над адвокационными кампаниями.

Что известно о том, с какими барьерами продолжают сталкиваться люди с инвалидностью в Украине, какие предрассудки и стереотипы необходимо преодолевать и как можно помочь человеку с инвалидностью – Факты ICTV узнавали у соучредителя инициативы Доступно.UA и Открытие/Open Road, ведущего рубрики Инклюзия программы #@)₴? $0 Дмитрия Щебетюка и исполнительного директора объединения Лига Сильных Дарьи Кукурики.

С какими барьерами сталкиваются люди с инвалидностью

Соучредитель Доступно.UA Дмитрий Щебетюк подчеркивает – у проблемы барьеров для людей с инвалидностью в Украине есть две стороны: физическая и ментальная.

– С одной стороны – самая банальная неприспособленность даже самого жилья к жизни. Со временем люди подстраиваются под себя, но даже выход из подъезда – это в первое время очень трудно. Тем более в современных условиях отключений света, когда лифт может не работать, – пояснил он.

С другой же, по его словам, могут быть определенные стереотипы и трудности даже в семье и окружении человека с инвалидностью, что становится дополнительным барьером в организации жизни такого человека.

Дмитрий Щебетюк рассказал, что бывает так, что родные стесняются людей с инвалидностью и думают, что они ни на что не способны.

Однако в последние годы это стало происходить не так часто, как раньше – благодаря соцсетям и большему освещению этой проблемы в обществе начали понимать, что люди с инвалидностью могут полноценно жить, наслаждаться жизнью, быть полноценными членами общества, добавил он.

Как уточнила исполнительный директор объединения Лига Сильных Дарья Кукурика, в 2023 году ее организация совместно с социологической группой Рейтинг провела национальное социологическое исследование о восприятии людей с инвалидностью в Украине, в ходе которого удалось выявить, что к гражданским с инвалидностью украинцы относятся с сочувствием (71%), а к военным – преобладает благодарность (60%).

Она добавила, что часто с инвалидностью в повседневной жизни сталкивается половина опрошенных. При этом остальные 50% видят таких людей редко или почти никогда.

– На самом деле, учитывая то, что у нас продолжаются военные действия, и, соответственно, количество людей с инвалидностью у нас увеличивается, этот показатель не является положительным, поскольку говорит о том, что часто люди с инвалидностью предпочитают не быть активными и заметными в своей повседневной жизни, – отметила она.

Еще одним важным барьером, о котором упомянула Кукурика, является вопрос трудоустройства людей с инвалидностью.

Она объяснила, что в нашем обществе существует несколько двоякое отношение к людям с инвалидностью, когда в опросе декларируют высокую степень одобрения социальной интеграции людей с инвалидностью, но с другой стороны – их стигматизация близка к средней.

– То есть люди без инвалидности, когда говорят о коммуникации с людьми с инвалидностью, отмечают, что они были бы рады ее поддерживать. Однако когда спрашиваешь, видят ли они в своем окружении людей с инвалидностью, они уже говорят, что нет, такого нет, – резюмировала исполнительный директор Лиги сильных.

Она добавила, что с годами ситуация меняется к лучшему, однако главной задачей нашего общества остается формирование новой модели отношения к людям с инвалидностью, основанной на уважении, равенстве и достоинстве.

Какие города Украины лучше приспособлены к жизни в них людей с инвалидностью

Активист Дмитрий Щебетюк заявил, что, по его мнению, среди городов, которые в настоящее время лучше приспособлены к жизни и передвижению людей с инвалидностью, – Львов и Винница.

По его наблюдениям, люди там занимались развитием инфраструктуры города еще начиная с 2014-2015 годов.

– На самом деле, пока в Украине все не так хорошо с передвижением. И даже те изменения, которые делаются, это мизер по сравнению с проблемами. Однако хорошо, что что-то делается, – признал Щебетюк.

Он добавил, что в некоторых городах есть так называемые маршруты безбарьерности, однако там почему-то возникают уже новые барьеры, “о которых никто даже не знал, что их можно создать”.

К примеру – тактильные резиновые плитки, через которые можно споткнуться и упасть.

Щебетюк напомнил, что в 2014-2015 годах, в начале войны, была волна очень глубокой заинтересованности в улучшении условий в городах и общество менялось очень быстро.

Однако после прекращения горячих боевых действий интерес у многих в Украине потерялся.

Теперь же, после начала полномасштабной войны, изменения снова движутся активно, поэтому есть маршруты, которые позволяют передвигаться, хотя и не всегда и не везде.

– Я живу в Киеве, и поэтому меня раньше беспокоило большое количество подземных переходов, которые очень усложняли жизнь. Приходилось даже зимой обходить огромный путь, чтобы просто перейти на другую сторону улицы, – рассказал он.

По мнению активиста, большой проблемой остается то, что даже новостройки в Украине строят часто без особого внимания к созданию необходимой инфраструктуры.

Кроме того, пока нет реальных санкций и контроля со стороны людей, которые искренне и откровенно будут следить за соблюдением норм, изменения будут происходить в медленном темпе, отметил он.

Также Щебетюк обратил внимание на то, что в Запорожье ситуация с передвижением людей с инвалидностью стала лучше, ведь раньше там были только подземные переходы, которые ощутимо разделяли город на две части.

Он подчеркнул, что хотя в Запорожье работы еще очень много, понятно, что нельзя требовать многого от прифронтовых зон.

В то же время, по наблюдениям активиста, ощутимое движение начала демонстрировать Одесса, которая открывает инклюзивные пляжи, имеет свои общественные организации, которые улучшают ситуацию. Однако передвижение там пока остается сложным – много бордюров, – но центр более-менее доступен, удобен.

Между тем Дарья Кукурика в анализе опроса Лиги сильных совместно с социологической группой Рейтинг сообщила, что по их данным около 63% людей с инвалидностью чаще всего сталкиваются с неприспособленностью помещений, окружающей среды, а также – недостаточным размером социальных выплат.

Она подчеркнула, что почти 80% опрошенных возлагают на местные органы власти обязанность выделять ресурсы, чтобы заниматься вопросами, касающимися людей с инвалидностью в плане проблем с доступностью городов для их передвижения.

Впрочем, параллельно, люди с инвалидностью несколько чаще возлагают ответственность за решение определенных личных вопросов на самих себя.

Стереотипы о людях с инвалидностью: какова ситуация в Украине в 2025 году

По словам Дмитрия Щебетюка, со стереотипами в отношении людей с инвалидностью в Украине стало лучше, но работы еще много.

Так, к примеру, в некоторых спортзалах все чаще создают пространства, открытые для людей с инвалидностью — в том числе, ветеранов и ветеранок, а также просто желающих заниматься адаптивным спортом.

В таких залах адекватно и правильно воспринимают людей с инвалидностью, знают, как с ними взаимодействовать и как помогать им тренироваться.

Однако в некоторых залах люди с инвалидностью встречают совсем другую реакцию.

– Как-то попал в спортзал, в который, вероятно, почти не ходят люди с инвалидностью. И там началось: Как вам продали абонемент? Как вы будете плавать? Как вы будете это, как вы будете то, как вы зайдете… да, я, честно, знаете, находясь в пузыре активизма, отвык от этого. Кажется, что все очень классно, все супер, движется прямо все, и терминология правильная, и так далее… А потом ты живешь обычной жизнью, делаешь привычные вещи, и вдруг понимаешь, что не везде к тебе относятся нормально, – поделился активист.

Однако он добавил, что до 2011 года ситуация была намного хуже, поэтому сейчас у людей с инвалидностью есть комфортные пространства и отношение к ним стало лучше.

В свою очередь исполнительный директор Лиги Сильных Дарья Кукурика обратила внимание на то, что в Украине есть стереотипы, которые необходимо преодолевать – к примеру, когда люди старшего возраста пытаются просто не замечать людей с инвалидностью и либо полностью дискриминируют их, либо ведут себя с ними так, как будто они абсолютно беспомощны.

– Первое, чего не стоит делать – не делать из инвалидности табу или говорить, что это страшные слова. Не называть таких людей “бедненькими”, “ненормальными”, “прикованными к коляске”. Это обычный человек. Человек с инвалидностью. Человек, который пользуется инвалидной коляской, – отметила она.

Следующее, чего не стоит делать – вешать ярлыки и придумывать странные объяснения, ведь вопрос не в том, что у человека инвалидность, а в том, что вокруг остается много барьеров, которые необходимо преодолевать.

Предвзятое отношение к людям с инвалидностью: как объяснить детям

Дарья Кукурика отметила, что с детьми чрезвычайно важно говорить на тему инвалидности, ведь они все равно замечают различия.

– Если, например, взрослые молчат или шикают: не смотри, не спрашивай. Тогда дети сами домысливают картинку через стереотипы или шутки. Поэтому предубеждение, неправильное отношение, оно остается. И тогда наше общество в вопросе отношения к инвалидности не сможет измениться, – подчеркнула она.

Еще одной крайне важной причиной, почему необходимо работать над предубеждениями в отношении людей с инвалидностью, по ее словам, является то, что на самом деле каждый человек может получить инвалидность в какой-то момент своей жизни. Кукурика заявила, что это показывает, что такое состояние является естественным.

– Поэтому не стоит это воспринимать как трагедию. Поэтому, если мы изменим свое отношение, через 20-30 лет, когда подрастут дети, у нас будет устойчивое и эмпатичное общество, – пояснила она.

Исполнительный директор объединения Лига Сильных Дарья Кукурика отдельно отметила, что это не вопрос доброй воли – объяснить ребенку об инвалидности. Это – вопрос прав человека.

– Когда мы говорим с детьми об инвалидности, на самом деле мы говорим о равных правах на образование, работу, отдых. И дети очень хорошо чувствуют несправедливость. И именно они могут стать следующим поколением, которое не будет воспринимать дискриминацию как норму, – подчеркнула Кукурика.

Помощь людям с инвалидностью: что стоит знать

Соучредитель инициативы Доступно.UA Дмитрий Щебетюк отметил, что мало кто из рядовых граждан знает о том, что города после децентрализации могут выделять отдельную помощь для людей с инвалидностью.

– Есть человек, который может приходить от Минсоц и помогать. Например, сходить купить поесть или еще что-то. Об этом обязательно нужно узнавать у себя по месту жительства, – посоветовал Щебетюк.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы людям с инвалидностью помогали друзья или родные, которые взяли бы на себя хотя бы первое время обязанность узнать о том, где и какую именно поддержку можно получить.

Также, по его словам, стоит искать актуальную информацию через интернет, обращаться в местные общественные организации, в Минсоц.

– Никогда не ограничивайте себя одним ресурсом, это очень важно. К примеру, есть психологические услуги для людей с инвалидностью. Лично я советую Ветеран-хаб, который оказывает людям помощь еще с 2015 года, – сообщил Щебетюк.

Кроме прочего, по его наблюдениям, социализации и интеграции в комфортное пространство помогает занятие спортом.

– Мне бы очень хотелось обратиться к самому обществу и к окружению ветеранов, ветеранок. Иногда им не хватает возможности просто поговорить с кем-то, выговориться кому-то. И это является задачей общества, окружения, независимо от того, знакомы мы или не знакомы, – отметил Дмитрий Щебетюк.

Он пояснил, что если в общине есть ветераны, которые имеют травму после войны, с ними можно попробовать мягко познакомиться – настолько, насколько это позволит сам человек, – и предложить помощь и общение.

– Часто это сложно, даже гражданская травма многое меняет в жизни. И как будто хочется многим людям отделиться как-то, побыть самим. Но именно эта обособленность может навредить больше, чем если бы кто-то хоть иногда приходил выпить вместе чаю и поговорить, – подытожил он.

По мнению активиста, легче всего возвращаться в общество после травмы – когда ты находишь человека, который похож на тебя или готов разделить твою боль.

Дарья Кукурика также посоветовала людям с инвалидностью или тем, кто хочет оказать им помощь, промониторить через интернет, какие рядом есть общественные организации, учитывая те нарушения или травмы, которые имеет этот человек.

Она добавила, что часто такие организации оказывают комплексную помощь – от медицинской и психологической до той, где консультируют, как лучше переоборудовать квартиру в соответствии с новыми особенностями и потребностями.

Перечень реабилитационных центров: куда обращаться за помощью

Отметим, что в Украине существует много реабилитационных центров для людей с инвалидностью.

Они предоставляют различные услуги, включая медицинскую, психологическую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Чтобы получить услуги для человека с инвалидностью бесплатно, достаточно взять электронное направление от семейного врача или другого специалиста по коду реабилитации А 57001.

В то же время для стационарного лечения понадобится направление от лечащего врача или перевод из другого медучреждения.

Некоторые центры, такие как Всеукраинский центр комплексной реабилитации, могут предлагать бесплатное проживание и питание на срок до 60 дней один раз в год.

Какие типы реабилитационных центров есть в Украине

Государственные центры:

Центры комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью: Обеспечивают широкий спектр услуг, в частности социальную, психологическую, психолого-педагогическую реабилитацию и раннее вмешательство. Киевский городской Центр социальной, психологической профессиональной и трудовой реабилитации Аскольд: Предоставляет услуги, направленные на профессиональное и трудовое восстановление, а также психологическую поддержку. Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью: Предоставляет комплексную реабилитацию, включая питание и проживание, один раз в год до 60 дней бесплатно.

Частные и специализированные центры:

Медицинские и реабилитационные центры: Оказывают специализированную помощь, например, после инсульта или в других клинических случаях. Санаторно-курортные комплексы: Предлагают бальнеотерапию и другие виды реабилитации.

Ранее Факты ICTV рассказывали, мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы.

