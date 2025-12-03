В Украине, с наибольшей вероятностью, не произойдет большого беби-бума после окончания российско-украинской войны, а тем временем демографическая пропасть в стране увеличивается.

Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М. В. Птухи Элла Либанова.

Почему беби-бума после войны не будет: объясняет эксперт

Элла Либанова отметила, что сейчас отношение к детям и их воспитанию сильно изменилось по сравнению с временами после Второй мировой войны.

– Я не верю в беби-бум после войны, его не будет. По крайней мере, такого, какой был после Второй мировой войны. Во-первых, тогда дети были экономической целесообразностью. Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни, – аргументировала она.

Эксперт привела пример со своей бабушкой, которая вернулась в Киев из эвакуации в 1944 году и была вынуждена жить вместе со своими двумя детьми прямо в подъезде собственного многоэтажного дома.

Либанова добавила, что квартира ее бабушки была разрушена, поэтому она с детьми поселилась в соседнем подъезде, жители которого пускали их помыться и приготовить еду. Она подчеркнула, что сегодня вряд ли какая-то семья согласится на то, на что соглашалось то поколение.

Кроме прочего, эксперт напомнила о факторе регулирования рождаемости, ведь после Второй мировой средств контрацепции почти не было, а сегодня рожают в основном те, кто этого действительно хочет.

– В 2021 году в Украине, за год до большой войны, на одну женщину приходилось в среднем 2,1 ребенка. Сегодня, по нашим расчетам, – около 0,7. После войны не сразу, но со временем мы можем дорасти до 1,6. И это предел. Для того чтобы следующее поколение заменило поколение родителей, нужно 2,15, – поделилась расчетами Элла Либанова.

Она признала, что показателя в 2 нет даже в Европе и в части Азии, поэтому наша ситуация является нормой.

По ее словам, даже в Южной Корее, где уровень жизни довольно хороший, показатель рождаемости также составляет 0,7.

Демографическая пропасть в Украине: что известно

Элла Либанова объяснила, что когда она пытается оценить потери Украины в результате войны, у нее получается страшная цифра в 10 млн человек.

– Это и есть демографическая пропасть. Я сюда включаю не только все необратимые потери, но и количество тех, кто эмигрировал. Возможно, я переоценила и больше вернется, но что-то мне подсказывает, что нет, – отметила она.

По словам Либановой, в эту цифру входит все: и дополнительная смертность, и дополнительное снижение рождаемости, то есть нерожденные из-за войны дети, а также миграция и оккупация.

Она добавила, что влияние здесь есть и у фактора нерожденных детей, а также детей, которые стали военными мигрантами за рубежом.

– Всего эмигрировали примерно 4,3 млн украинцев. Сюда можно добавить еще 700 тыс., которые находятся в Великобритании, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове. То есть примерно 5 млн наших военных мигрантов за рубежом. Треть из них – это дети и подростки до 18 лет. И только 6% – возрастная категория от 65 лет, – подытожила она.

Поэтому из-за миграции и нерождаемости существенно усилилось демографическое старение. Меняется соотношение между теми, кто работает, и теми, кто по возрасту работать не может: дети на иждивении семьи, пожилые люди – на иждивении общества.

Она резюмировала, что чем меньше становится людей трудоспособного возраста, тем меньше предложение рабочей силы и меньше доходов в бюджет и расходов.

