3 декабря Верховная Рада в целом приняла законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании 2026 года.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

За данный законопроект проголосовали 264 народных депутата.

Проведение НМТ в 2026 году

По словам Сергея Бабака, законопроектом сохранили прошлогоднюю модель проведения НМТ (национального мультипредметного теста).

– Это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в том числе и за рубежом… Тестирование будет проходить один день с возможностью дополнительных сессий, – подчеркнул Сергей Бабак.

В 2026 году, как и в предыдущие годы, абитуриенты не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА). ГИА не предусмотрена и на других уровнях образования.

Что будут сдавать на НМТ-2026

Перечень предметов НМТ-2026 остается неизменным:

украинский язык,

математика,

история Украины,

один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Все результаты НМТ с 2023 года остаются в силе – их можно использовать при поступлении в 2026 году.

