НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – принят закон
- Верховная Рада приняла в целом закон, который определяет формат и правила вступительной кампании 2026 года.
- НМТ будет проходить один день с возможностью дополнительных сессий.
- Абитуриенты не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
3 декабря Верховная Рада в целом приняла законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании 2026 года.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
За данный законопроект проголосовали 264 народных депутата.
Проведение НМТ в 2026 году
По словам Сергея Бабака, законопроектом сохранили прошлогоднюю модель проведения НМТ (национального мультипредметного теста).
– Это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в том числе и за рубежом… Тестирование будет проходить один день с возможностью дополнительных сессий, – подчеркнул Сергей Бабак.
В 2026 году, как и в предыдущие годы, абитуриенты не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА). ГИА не предусмотрена и на других уровнях образования.
Что будут сдавать на НМТ-2026
Перечень предметов НМТ-2026 остается неизменным:
- украинский язык,
- математика,
- история Украины,
- один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Все результаты НМТ с 2023 года остаются в силе – их можно использовать при поступлении в 2026 году.