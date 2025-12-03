НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю – ухвалено закон
- Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який визначає формат та правила вступної кампанії 2026 року.
- НМТ буде проходили один день із можливістю додаткових сесій.
- Вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
3 грудня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії 2026 року.
Про це повідомив голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За даний законопроєкт проголосувало 264 народні депутати.
Проведення НМТ у 2026 році
За словами Сергія Бабака, законопроєктом зберегли торішню модель проведення НМТ (національного мультипредметного тесту).
– Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, зокрема й за кордоном… Тестування буде проходили один день із можливістю додаткових сесій, – наголосив Сергій Бабак.
У 2026 році, як і в попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.
Що складатимуть на НМТ-2026
Перелік предметів НМТ-2026 залишається незмінним:
- українська мова,
- математика,
- історію України,
- один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Усі результати НМТ з 2023 року залишаються чинними – їх можна використати під час вступу у 2026 році.