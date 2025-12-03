3 грудня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії 2026 року.

Про це повідомив голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За даний законопроєкт проголосувало 264 народні депутати.

Проведення НМТ у 2026 році

За словами Сергія Бабака, законопроєктом зберегли торішню модель проведення НМТ (національного мультипредметного тесту).

– Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, зокрема й за кордоном… Тестування буде проходили один день із можливістю додаткових сесій, – наголосив Сергій Бабак.

У 2026 році, як і в попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.

Що складатимуть на НМТ-2026

Перелік предметів НМТ-2026 залишається незмінним:

українська мова,

математика,

історію України,

один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Усі результати НМТ з 2023 року залишаються чинними – їх можна використати під час вступу у 2026 році.

