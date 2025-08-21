У нас есть государственный язык – украинский: ответ Зеленского на требования РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация может выдвигать любые требования в процессе переговоров, однако государственным языком в Украине был и остается только украинский.

Зеленский о требованиях РФ по языковому вопросу

– У нас есть государственный язык – украинский. РФ может заявлять что угодно… Я считаю, что они делают это только для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс, – подчеркнул Зеленский во время общения с журналистами.

Напомним, что среди условий прекращения огня, которые российская сторона выдвинула во время встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска), фигурировали:

вывод Вооруженных сил Украины из районов Донецкой и Луганской областей, которые Россия не контролирует;

предоставление русскому языку официального статуса в Украине;

разрешение на неограниченную деятельность Русской православной церкви на украинской территории.

Украинская власть отвергает такие требования, называя их неприемлемыми и затрудняющими мирный процесс.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.