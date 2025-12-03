Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о введении в эксплуатацию информационной системы «Бюджет» по использованию бюджетных средств в Минобороны и ВСУ.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в соцсетях.

Цифровая система Бюджет

Сейчас смотрят

Так, в цифровой системе Генеральный штаб, командование и воинские части ежедневно в режиме онлайн видят, сколько средств выделено, использовано и осталось.

— Никаких ожиданий квартальных отчетов, никаких задержек и «слепых зон» — все своевременно и прозрачно, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, система Бюджет позволяет замечать задержки в проведении финансирования, выявлять неэффективность и быстро реагировать.

Более 60% распорядителей средств уже работают в системе Бюджет.

По словам министра обороны, систему построили на компонентах SAP — технологии, которую используют более 90% армий НАТО.

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год, в котором предусмотрено более 2,8 трлн грн на оборону Украины.

В следующем году на оборонные нужды направят 27,2% ВВП Украины. Средства распределят по приоритетным направлениям: более 1,2 трлн грн на оплату труда военнослужащих; почти 709 млрд грн на оружие для защитников.

Читайте также
ЕС анонсировал два пути финансовой поддержки Украины на следующие два года
президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, что у Украины есть три основных приоритетных направления на 2025-2026 годы: инициатива PURL, украинские беспилотники и ракеты, а также артиллерийские боеприпасы увеличенного радиуса действия.

Источник: Минобороны

Связанные темы:

Денис ШмыгальМіноборони України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.