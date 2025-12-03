Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о введении в эксплуатацию информационной системы «Бюджет» по использованию бюджетных средств в Минобороны и ВСУ.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в соцсетях.

Цифровая система Бюджет

Так, в цифровой системе Генеральный штаб, командование и воинские части ежедневно в режиме онлайн видят, сколько средств выделено, использовано и осталось.

— Никаких ожиданий квартальных отчетов, никаких задержек и «слепых зон» — все своевременно и прозрачно, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, система Бюджет позволяет замечать задержки в проведении финансирования, выявлять неэффективность и быстро реагировать.

Более 60% распорядителей средств уже работают в системе Бюджет.

По словам министра обороны, систему построили на компонентах SAP — технологии, которую используют более 90% армий НАТО.

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год, в котором предусмотрено более 2,8 трлн грн на оборону Украины.

В следующем году на оборонные нужды направят 27,2% ВВП Украины. Средства распределят по приоритетным направлениям: более 1,2 трлн грн на оплату труда военнослужащих; почти 709 млрд грн на оружие для защитников.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, что у Украины есть три основных приоритетных направления на 2025-2026 годы: инициатива PURL, украинские беспилотники и ракеты, а также артиллерийские боеприпасы увеличенного радиуса действия.

Источник : Минобороны

