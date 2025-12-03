Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи Бюджет щодо використання бюджетних коштів у Міноборони та ЗСУ.

Про це повідомив Денис Шмигаль у соцмережах.

Цифрова система Бюджет

Так, у цифровій системі Генеральний штаб, командування та військові частини щодня в режимі онлайн бачать, скільки коштів виділено, використано та залишилось.

Зараз дивляться

— Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і “сліпих зон” — все своєчасно і прозоро, — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, система Бюджет дозволяє помічати затримки у проведенні фінансування, виявляти неефективність та швидко реагувати.

Понад 60% розпорядників коштів уже працюють у системі Бюджет.

За словами міністра оборони, систему збудували на компонентах SAP — технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.

Інформаційна система Бюджет пройшла технічні, безпекові та документальні перевірки.

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік, де передбачено понад 2,8 трлн грн на оборону України.

Наступного року на оборонні потреби спрямують 27,2% ВВП України. Кошти розподілять за пріоритетними напрямками: понад 1,2 трлн грн на оплату праці військовослужбовців; майже 709 млрд грн на зброю для захисників.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що Україна має три основні пріоритетні напрямки на 2025-2026 роки: ініціатива PURL, українські безпілотники та ракети, а також артилерійські боєприпаси збільшеного радіуса дії.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.