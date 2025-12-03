Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен озвучила два механизма финансирования Украины на 2026–2027 годы.

Об этом сообщает корреспондентка Европейской правды из Брюсселя.

Механизмы финансирования Украины на 2026-2027 годы

По словам фон дер Ляен, ЕС предлагает два решения, позволяющих покрыть финансовые потребности Украины в ближайшие два года.

Сейчас смотрят

Первое – заимствование на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС, предусматривающее привлечение средств капитала и предоставление их Украине в виде займа.

Для принятия этого решения необходима единогласная поддержка государств-членов.

Второе решение — так называемый “репарационный заем”. Она предусматривает использование остатков денежных средств из замороженных российских активов в ЕС.

Фон дер Ляен пояснила, что план охватывает все финансовые учреждения, которые содержат эти ресурсы, а средства будут переданы Украине как ссуду, которую она должна вернуть, если Россия выплатит репарации.

Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов.

По словам главы Еврокомиссии, оба решения рассматриваются как способы обеспечить стабильное финансирование Украины на следующие два года и поддержать экономическую устойчивость страны.

Глава МИД Канады Анита Ананд перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе заявила, что правительство Канады выделяет значительную сумму на закупку оружия у США, чтобы покрыть приоритетные потребности Вооруженных сил Украины.

В частности, Канада выделит в этот пакет $200 млн, что доведет общий вклад страны до $890 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.