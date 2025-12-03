Після завершення війни Україна зіткнеться з гострим кадровим голодом і буде змушена залучати мігрантів.

Таку заяву зробила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

Як Україна залучатиме мігрантів: прогноз

За словами Елли Лібанової, Україна не має іншого виходу, окрім як залучити мігрантів, причому допоможе в цьому те, що ми тривалий час лишатимемося бідною країною.

– Ви ж розумієте, після такої страшної війни по-іншому бути не може. Навіть якщо тут будуть в обігу трильйони, все одно потрібен час, щоб все це компенсувати. Через бідність ми не зможемо платити щедру винагороду мігрантам, – пояснила вона.

Таким чином до України після війни не поїдуть мігранти, які полюють за соціальними пільгами, однак приїдуть ті, хто справді хоче працювати.

Лібанова додала, що зазвичай їдуть з бідніших до більш заможних країн, але у нас багато чого залежатиме від того, чи реалізується план Маршалла для України.

За її спостереженнями, міжнародні структури ведуть відповідну роботу та збирають на це кошти, тож фінанси будуть.

– Якщо будуть гроші, робочі місця та прийдуть великі корпорації, це створить інший рівень зайнятості. Тому сюди можуть приїхати американці та європейці. Частина – з гуманітарних міркувань, щоб допомогти, ентузіасти є в кожній країні, частина – заради самореалізації, бо тут можна реалізуватися швидше й краще, адже буде чистий простір для цього. Тут принципи інші, – пояснила експертка.

Вона уточнила, що головне в цій ситуації – вибудувати правильну міграційну політику, за прикладом, як у Канаді.

Також треба налагодити зв’язки з нашими емігрантами, скориставшись досвідом, наприклад, Польщі, Вірменії та інших країн.

– Нам важливо, щоб наші люди не відчували себе відрізаними й непотрібними на Батьківщині. Для нас критично, щоб вони повернулися – але робити це треба грамотно. Коли я почула ідею деяких можновладців платити співвітчизникам за повернення, була, м’яко кажучи, здивована. Бо їм заплатимо за повернення, а тим, хто весь цей час живе, наприклад, у Харкові в зруйнованому будинку, – ні, – підсумувала вона.

Експертка Елла Лібанова зауважила, що кадрів в Україні не вистачає уже зараз: в країні низькі зарплати, що змушує людей виїжджати в пошуках більш гідної оцінки їхньої праці.

Лібанова попередила, що влада жодної країни, куди поїхали наші мігранти, не зацікавлена в тому, щоб вони повертались до України, адже Європа стрімко старішає, а третина тих, хто виїхав – це діти та підлітки.

– Якби країни Європи не компенсували своє старіння й природне скорочення населення за рахунок міграції, то саме Німеччина сьогодні мала б найвищі темпи депопуляції. Нині вона врівноважує цю нестачу завдяки потоку мігрантів, – заявила експертка.

Також вона навела статистику, згідно якої біля 70% мігранток з України мають вищу освіту і уже працюють у країнах, куди вони виїхали, рятуючись від війни.

За словами Лібанової, якщо нам не вдасться повернути частину своїх мігрантів, проект “Україна” може опинитися під загрозою.

Адже території повернути можна, однак якщо ми втратимо людей, змінити вже нічого не вийде.

Елла Лібанова розповіла, що якщо у 2022 році вона говорила, що додому повернеться 60% українців, які виїхали за кордон, то тепер ця кількість впала вдвічі – мова йде лише про 30%.

Вона пов’язує це з тим, що в Україні наразі більше зруйнованого, а за кордоном – більше адаптувалися до наших мігрантів і покращили для них умови.

– Тому тепер я мрію про третину, яка повернеться додому. І орієнтуюся я на досвід Балканських воєн – там якраз поверталася третина, – резюмувала Лібанова.

Нагадаємо, на думку експертки Елли Лібанової, в Україні, найімовірніше, не станеться бебібуму після завершення російсько-української війни, а тим часом демографічна прірва в країні збільшується.

