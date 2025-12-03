“Прорыв” российских войск в районе Лимана оказался очередным вымыслом российского командования.

Ситуация на Донецком направлении

Несмотря на заявления начальника Генштаба РФ, который доложил Путину об “успехах” в Донецкой области, украинские подразделения продолжают полностью контролировать ситуацию на подступах к городу.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что оборону на этом направлении держат 63 и 60 отдельные механизированные бригады, ежедневно отражая около 40 российских штурмов.

По его словам, ни одно из наступлений не позволило оккупантам продвинуться в Лиман.

За последний месяц противник предпринял ряд попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города, но все они завершились провалом: российских военных либо ликвидировали на месте, либо брали в плен.

Один из пленных на видео даже поблагодарил российского военкора, который “слил” в Telegram точные координаты позиций их подразделения, что позволило украинским силам оперативно выявить группу.

Командир 63 бригады, полковник Павел Юрчук подчеркнул, что заявления российского командования не имеют ничего общего с реальностью.

– За четыре года Герасимов “сжег” свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки России приблизиться к Лиману, он сообщает Путину о несуществующих успехах, — сказал Юрчук.

Напомним, в ночь на 1 декабря подразделения ССО провели очередную операцию с использованием ударных БПЛА, поражая определенные цели в Донецкой и Луганской областях.

Так в Донецкой области дроны ССО уничтожили место накопления личного состава противника в населенном пункте Покровск.

